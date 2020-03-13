***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 10:30
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828000
BIST
10:3494.022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 382,79
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
94.189
En Düşük
91.644
10:346,2844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0329
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3215
En Düşük
6,2638
10:347,0255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0474
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0917
En Düşük
7,0109
10:34320,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,24
|Açılış
|: 320,55
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|2,23
|85.632
|% 9,85
|
|AYES
|2,17
|98
|% 9,60
|
|RALYH
|8,00
|16
|% 8,84
|
|RTALB
|2,92
|28.359.623
|% 5,80
|
|SALIX
|3,80
|380
|% 5,56
|
|AKGRT
|5,18
|722.769
|% -13,38
|
|EGCEY
|0,36
|1.401
|% -10,00
|
|ISBTR
|25.627,50
|717.570
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|MEGAP
|1,62
|39.142
|% -10,00
|
|ASELS
|24,26
|191.086.398
|% -0,41
|
|THYAO
|8,50
|154.041.293
|% 0,24
|
|GARAN
|9,02
|111.470.121
|% 3,20
|
|YKBNK
|2,17
|60.091.595
|% 1,88
|
|AKBNK
|6,42
|52.156.068
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,17
|60.091.595
|% 1,88
|
|TSKB
|0,93
|24.282.045
|% 1,09
|
|KRDMD
|2,01
|44.257.123
|% 0,50
|
|KARSN
|1,26
|23.920.549
|% -0,79
|
|EKGYO
|1,14
|21.306.776
|% -0,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8807
|7,9203
|% -0,38
|
|Frank
|6,6259
|6,6658
|% -0,56
|
|Riyal
|1,6688
|1,6772
|% -0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.593
|15,72
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,76
|15,79
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|34,34
|34,34
|1,12
|
Seans Raporu
daha fazla
-
10:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1131, 37 artarak (% 0.99 ) 114, 905
-
10:51XU100
Endeks 94, 091 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 1, 224.00 milyon TL de
-
10:51BTCIM
Yüzde 4.59 oranında artışla 2.28 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 266 adet işlem
-
10:50RTALB
Yüzde 5.43 oranında artışla 2.91 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 473 adet işlem
-
10:46XU100
Endeks 93, 938 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 1, 080.00 milyon TL de