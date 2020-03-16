***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:20
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829238
BIST
12:0789.709
En Yüksek
|Değişim
|: -6,17%
|| -5.896,19
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.677
12:076,3751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0456
|Açılış
|: 6,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3752
En Düşük
6,2780
12:077,1585
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 0,1255
|Açılış
|: 7,1430
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:07314,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 3,36
|Açılış
|: 314,74
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|7.008.317
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|35.709.178
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|1.981.707
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.298.077
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ISBIR
|425,20
|2.976
|% -9,99
|
|ASELS
|23,72
|264.127.436
|% -6,83
|
|THYAO
|8,57
|217.326.163
|% -6,24
|
|GARAN
|8,39
|199.817.939
|% -6,88
|
|ECILC
|3,88
|112.153.551
|% -4,43
|
|YKBNK
|2,11
|71.479.578
|% -4,52
|
|ODAS
|1,28
|60.454.430
|% -7,25
|
|IHLGM
|0,88
|41.881.446
|% -7,37
|
|EKGYO
|1,15
|43.066.476
|% -4,17
|
|KRDMD
|1,95
|68.496.194
|% -5,34
|
|YKBNK
|2,11
|71.479.578
|% -4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8377
|7,8770
|% 1,16
|
|Frank
|6,7513
|6,7919
|% 1,89
|
|Riyal
|1,6928
|1,7013
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.536
|1.537
|6,63
|
|Altın Gr.
|316
|316
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.093
|2.147
|23,42
|
|Yarım
|1.012
|1.039
|11,33
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,67
|
|Gümüş.Ons
|13,75
|13,78
|-0,96
|
|Gümüş Gr.
|2,83
|2,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|31,41
|31,41
|-2,44
|
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