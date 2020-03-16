***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 12:54
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829256
BIST
12:3989.515
En Yüksek
|Değişim
|: -6,37%
|| -6.090,52
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.505
12:396,3778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0483
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3799
En Düşük
6,2780
12:397,1412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,1082
|Açılış
|: 7,1410
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:39312,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,77
|Açılış
|: 312,16
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|8.074.489
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,90
|38.978.598
|% 6,23
|
|MMCAS
|0,92
|9
|% 4,55
|
|IHEVA
|2,07
|2.009.505
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.307.557
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.054.544
|% -10,00
|
|DENGE
|0,90
|106.901
|% -10,00
|
|YBTAS
|3.558,30
|17.792
|% -10,00
|
|ASELS
|23,64
|307.621.435
|% -7,15
|
|THYAO
|8,51
|252.264.578
|% -6,89
|
|GARAN
|8,38
|239.540.699
|% -6,99
|
|ECILC
|3,84
|120.126.698
|% -5,42
|
|YKBNK
|2,10
|81.622.406
|% -4,98
|
|IHLGM
|0,88
|45.972.623
|% -7,37
|
|ODAS
|1,28
|64.727.468
|% -7,25
|
|EKGYO
|1,16
|46.864.603
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,51
|20.031.267
|% -5,56
|
|YKBNK
|2,10
|81.622.406
|% -4,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8004
|7,8395
|% 0,68
|
|Frank
|6,7429
|6,7835
|% 1,76
|
|Riyal
|1,6940
|1,7025
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.530
|1.531
|0,53
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,44
|
|Cumhuriyet
|2.101
|2.133
|21,00
|
|Tam
|2.092
|2.145
|21,92
|
|Yarım
|1.011
|1.038
|10,61
|
|Çeyrek
|507
|519
|5,31
|
|Gümüş.Ons
|13,05
|13,11
|-1,65
|
|Gümüş Gr.
|2,81
|2,81
|-0,19
|
|B. Petrol
|31,47
|31,47
|-2,38
|