***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:04
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830629
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
0
En Düşük
0
18:056,5124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5131
En Düşük
6,4647
18:057,1280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0537
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
18:05312,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 2,93
|Açılış
|: 312,64
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
312,84
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|ECZYT
|7,22
|24.204.067
|% 0,00
|
|BIZIM
|6,82
|11.680.123
|% 0,00
|
|FROTO
|46,50
|30.976.542
|% 0,00
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|HUBVC
|12,67
|71.631.332
|% -3,06
|
|MAKTK
|1,04
|4.802.436
|% 0,00
|
|ISGSY
|2,80
|24.669.874
|% 0,00
|
|ITTFH
|1,60
|6.032.895
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,51
|24.234.780
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% 0,00
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% 0,00
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% 0,00
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% 0,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5139
|7,5516
|% 0,00
|
|Frank
|6,6977
|6,7380
|% 0,47
|
|Riyal
|1,7293
|1,7379
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|2,96
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|12,00
|12,07
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,21
|26,21
|1,33
|