***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 10:49
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842937
BIST
12:0998.635
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -102,87
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.949
En Düşük
98.069
12:097,1664
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0922
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1677
En Düşük
7,0607
12:097,7443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0744
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7454
En Düşük
7,6497
12:09391,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,42
|Açılış
|: 391,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|5.209.534
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|16.181.397
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|115.363.755
|% -9,94
|
|ULUUN
|9,27
|123.131.973
|% -9,91
|
|MAALT
|74,20
|8.970.781
|% -9,57
|
|ERSU
|4,43
|26.704.968
|% -7,90
|
|PINSU
|5,33
|25.629.259
|% -7,14
|
|KRDMD
|2,38
|400.891.228
|% 5,31
|
|GARAN
|8,08
|244.883.802
|% -0,74
|
|ASELS
|27,20
|235.516.956
|% 0,52
|
|KOZAA
|12,23
|152.929.869
|% 2,60
|
|ODAS
|1,84
|152.616.032
|% 1,66
|
|KRDMD
|2,38
|400.891.228
|% 5,31
|
|ODAS
|1,84
|152.616.032
|% 1,66
|
|KARSN
|1,85
|142.813.017
|% 6,94
|
|PETKM
|3,52
|143.711.133
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,29
|50.161.148
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8278
|8,8721
|% 0,57
|
|Frank
|7,3144
|7,3585
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9002
|1,9097
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.703
|-2,54
|
|Altın Gr.
|392
|392
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.510
|2.559
|19,00
|
|Tam
|2.584
|2.626
|23,50
|
|Yarım
|1.261
|1.284
|11,50
|
|Çeyrek
|628
|642
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|15,07
|15,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,06
|
|B. Petrol
|31,64
|31,64
|0,67
|