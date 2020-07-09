***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.07.2020 10:18
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858114
BIST
11:33118.253
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -459,57
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.183
11:336,8668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0060
|Açılış
|: 6,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8679
En Düşük
6,8526
11:337,7888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0136
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
11:33400,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,76
|Açılış
|: 400,67
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,80
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|35.671.969
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.233.542
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|24.979.516
|% 9,99
|
|LKMNH
|9,60
|41.993.199
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|454.067
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|8.443.436
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|31.386.752
|% -9,93
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|MRGYO
|2,43
|8.537.039
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,76
|3.042.778
|% -9,03
|
|THYAO
|11,75
|1.114.164.992
|% 3,89
|
|EKGYO
|2,25
|601.390.699
|% -1,32
|
|SISE
|6,46
|544.153.275
|% 1,41
|
|KRDMD
|3,23
|482.948.929
|% -1,22
|
|TRKCM
|4,57
|473.522.446
|% 6,03
|
|EKGYO
|2,25
|601.390.699
|% -1,32
|
|KRDMD
|3,23
|482.948.929
|% -1,22
|
|TRKCM
|4,57
|473.522.446
|% 6,03
|
|THYAO
|11,75
|1.114.164.992
|% 3,89
|
|SISE
|6,46
|544.153.275
|% 1,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6498
|8,6932
|% 0,31
|
|Frank
|7,2929
|7,3368
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|6,17
|
|Altın Gr.
|401
|401
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.617
|11,20
|
|Tam
|2.672
|2.685
|11,50
|
|Yarım
|1.298
|1.313
|5,60
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,23
|43,23
|-0,07
|