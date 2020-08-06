***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 12:53
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865870
BIST
17:091.048
En Yüksek
|Değişim
|: -4,01%
|| -43,75
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
17:097,2770
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 0,2324
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3108
En Düşük
7,0287
17:098,6402
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,2635
|Açılış
|: 8,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6770
En Düşük
8,3315
17:09485,54
En Yüksek
|Değişim
|: 5,14%
|| 23,76
|Açılış
|: 485,54
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
486,13
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|5,50
|34.095.154
|% 10,00
|
|RTALB
|47,18
|96.223.964
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|38.038.622
|% 9,97
|
|ULUUN
|10,71
|220.698.651
|% 9,96
|
|ERSU
|4,42
|31.383.740
|% 9,95
|
|JANTS
|89,10
|5.898.334
|% -10,00
|
|KONYA
|388,80
|36.802.654
|% -10,00
|
|HLGYO
|2,16
|92.739.355
|% -10,00
|
|TUCLK
|5,04
|4.213.506
|% -10,00
|
|ALCAR
|71,10
|4.805.437
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,94
|2.201.670.120
|% -7,18
|
|GARAN
|6,56
|1.328.152.449
|% -3,24
|
|SISE
|5,97
|1.062.164.508
|% -4,33
|
|AKBNK
|4,76
|1.038.318.380
|% -5,18
|
|ASELS
|15,81
|957.143.302
|% -6,12
|
|EKGYO
|1,94
|2.201.670.120
|% -7,18
|
|ODAS
|2,16
|574.782.407
|% -7,69
|
|YKBNK
|2,07
|464.564.718
|% -1,90
|
|AKBNK
|4,76
|1.038.318.380
|% -5,18
|
|GARAN
|6,56
|1.328.152.449
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5713
|9,6193
|% 3,89
|
|Frank
|7,9847
|8,0328
|% 3,36
|
|Riyal
|1,9409
|1,9506
|% 3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.064
|2.064
|25,98
|
|Altın Gr.
|483
|483
|21,71
|
|Cumhuriyet
|3.203
|3.339
|244,50
|
|Tam
|3.299
|3.455
|271,30
|
|Yarım
|1.601
|1.674
|120,20
|
|Çeyrek
|803
|842
|64,00
|
|Gümüş.Ons
|28,28
|28,31
|1,34
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,62
|0,51
|
|B. Petrol
|45,59
|45,59
|0,40
|