***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.10.2020 10:52
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883013
BIST
15:091.204
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -7,54
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.212
|
1.216
En Düşük
1.197
15:097,9286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1159
|Açılış
|: 7,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8460
|
7,9799
En Düşük
7,7810
15:099,3795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1154
|Açılış
|: 9,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2850
|
9,4453
En Düşük
9,2087
15:09488,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,72
|Açılış
|: 488,21
|
|Önceki Kapanış
|: 483,49
|
491,61
En Düşük
479,37
BIST En Aktif Hisseler15:09
|KARTN
|1.125,70
|1.228.139
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,10
|2.492.576
|% 10,00
|
|POLTK
|429,00
|1.056.000
|% 10,00
|
|HUBVC
|19,49
|135.263.276
|% 9,99
|
|TDGYO
|10,91
|13.867.075
|% 9,98
|
|VANGD
|8,92
|2.948.702
|% -9,99
|
|KATMR
|3,97
|121.501.457
|% -9,98
|
|AVOD
|11,57
|26.166.376
|% -9,96
|
|BRKO
|1,54
|4.206.039
|% -9,94
|
|EGCYH
|1,36
|1.742.254
|% -9,93
|
|GARAN
|7,24
|2.566.439.211
|% -3,85
|
|TSKB
|1,84
|2.357.127.933
|% 8,88
|
|AKBNK
|5,21
|667.908.571
|% -3,52
|
|VAKBN
|4,18
|578.021.263
|% -3,69
|
|SKBNK
|2,02
|567.481.047
|% 2,54
|
|TSKB
|1,84
|2.357.127.933
|% 8,88
|
|GARAN
|7,24
|2.566.439.211
|% -3,85
|
|SKBNK
|2,02
|567.481.047
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,30
|563.510.088
|% -3,36
|
|VAKBN
|4,18
|578.021.263
|% -3,69
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9229
|7,9286
|% 1,48
|
|Euro
|9,3722
|9,3795
|% 1,25
|
|Sterlin
|10,3620
|10,4140
|% 1,19
|
|Frank
|8,7134
|8,7659
|% 1,38
|
|Riyal
|2,1097
|2,1203
|% 1,59
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-14,85
|
|Altın Gr.
|489
|490
|6,04
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|18,00
|
|Tam
|3.221
|3.302
|24,01
|
|Yarım
|1.557
|1.597
|11,61
|
|Çeyrek
|781
|799
|5,81
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|42,07
|42,07
|0,36
|
Seans Raporu
15:09
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