***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.04.2021 14:40
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925089
BIST
17:381.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:388,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0118
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:389,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:38460,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,56
|Açılış
|: 460,87
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,12
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:38
|SAMAT
|6,82
|42.181.986
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.118.683
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|TKURU
|276,80
|8.639.438
|% 9,97
|
|INTEM
|45,68
|4.075.617
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|33.438.438
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IZFAS
|9,51
|40.636.348
|% -9,69
|
|BJKAS
|10,17
|786.648.801
|% 9,95
|
|GARAN
|6,79
|658.438.565
|% -0,73
|
|SISE
|7,45
|580.473.955
|% 0,81
|
|THYAO
|12,55
|571.775.341
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,33
|570.167.483
|% 2,46
|
|DOHOL
|3,33
|570.167.483
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|299.060.823
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,19
|240.776.173
|% -0,45
|
|TSKB
|1,41
|136.093.688
|% 0,00
|
|GARAN
|6,79
|658.438.565
|% -0,73
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1580
|% 0,14
|
|Euro
|9,7097
|9,7199
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,1853
|11,2414
|% 0,21
|
|Frank
|8,7803
|8,8332
|% 0,56
|
|Riyal
|2,1680
|2,1789
|% 0,08
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|20,88
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,07
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,69
|62,69
|-0,47
|