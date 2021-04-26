***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2021 12:25
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930850
BIST
16:431.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 21,77
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
16:438,3126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0562
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
16:4310,0396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,1000
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
16:43473,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,41
|Açılış
|: 473,85
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler16:43
|TRILC
|40,48
|44.141.008
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.144.783
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|13.942.529
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.496.202
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.798,00
|1.144.846
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,88
|89.840.876
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|97.546.963
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|FENER
|31,34
|45.210.899
|% -6,95
|
|EREGL
|18,93
|1.109.461.741
|% 5,23
|
|THYAO
|11,65
|922.325.658
|% 3,37
|
|GWIND
|5,81
|855.278.391
|% 4,50
|
|GARAN
|7,07
|790.553.512
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|766.703.685
|% 3,34
|
|GWIND
|5,81
|855.278.391
|% 4,50
|
|YKBNK
|2,08
|287.305.761
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|766.703.685
|% 3,34
|
|GARAN
|7,07
|790.553.512
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,06
|644.034.918
|% 1,29
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3086
|8,3126
|% -0,67
|
|Euro
|10,0307
|10,0396
|% -0,99
|
|Sterlin
|11,4801
|11,5377
|% -0,88
|
|Frank
|9,0164
|9,0707
|% -1,18
|
|Riyal
|2,2044
|2,2154
|% -0,92
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|0,31
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,47
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,34
|64,34
|-1,08
|