***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2021 17:04
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970332
BIST
17:441.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
17:449,0715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0364
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
17:4410,5056
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0744
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
17:44523,18
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 11,79
|Açılış
|: 523,26
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,67
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler17:44
|LUKSK
|49,50
|9.682.471
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.655.301.164
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|12.696.543
|% 9,92
|
|ANELE
|2,66
|74.785.057
|% 7,26
|
|KTSKR
|32,94
|34.406.633
|% 6,81
|
|DOBUR
|34,16
|4.640.982
|% -9,96
|
|AKFGY
|6,11
|54.787.504
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,18
|9.307.553
|% -8,88
|
|PENTA
|176,00
|9.435.971
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.655.301.164
|% 9,97
|
|THYAO
|14,26
|1.393.503.639
|% 1,86
|
|GARAN
|9,39
|1.361.713.546
|% -1,16
|
|ASELS
|16,32
|1.323.777.602
|% -0,12
|
|TUPRS
|122,60
|894.587.207
|% -3,46
|
|EKGYO
|1,83
|614.706.956
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,40
|493.175.447
|% -1,23
|
|GARAN
|9,39
|1.361.713.546
|% -1,16
|
|ODAS
|1,48
|188.936.576
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,75
|848.335.989
|% -0,74
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0679
|9,0715
|% 0,40
|
|Euro
|10,4992
|10,5056
|% 0,71
|
|Sterlin
|12,3440
|12,4059
|% 0,85
|
|Frank
|9,7599
|9,8187
|% 0,95
|
|Riyal
|2,4122
|2,4243
|% 0,44
|
|17:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|31,46
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,39
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,12
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|82,67
|82,67
|-0,75
|