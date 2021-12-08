***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 10:43
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981872
BIST
11:592.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 19,39
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
11:5913,6120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1219
|Açılış
|: 13,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,6562
En Düşük
13,4450
11:5915,3945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1774
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4320
En Düşük
15,1751
11:59783,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 8,69
|Açılış
|: 783,06
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler11:59
|BAGFS
|13,97
|11.053.284
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,76
|2.260.135
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.489.577
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|15.646.863
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|SELVA
|10,52
|10.259.576
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,15
|86.093.891
|% -8,73
|
|SISE
|14,62
|1.920.536.086
|% -0,34
|
|THYAO
|20,12
|1.708.535.028
|% 4,79
|
|GARAN
|11,94
|1.346.662.279
|% 0,93
|
|ASELS
|23,76
|1.322.195.600
|% 2,95
|
|KRDMD
|9,73
|865.321.661
|% 0,31
|
|YKBNK
|3,63
|768.204.740
|% 1,68
|
|TSKB
|1,67
|216.074.717
|% 3,09
|
|SISE
|14,62
|1.920.536.086
|% -0,34
|
|GARAN
|11,94
|1.346.662.279
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,23
|128.695.770
|% 0,82
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6076
|13,6120
|% 0,90
|
|Euro
|15,3725
|15,3945
|% 1,17
|
|Sterlin
|17,9794
|18,0695
|% 0,95
|
|Frank
|14,6627
|14,7511
|% 0,93
|
|Riyal
|3,6185
|3,6366
|% 0,95
|
|11:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|3,01
|
|Altın Gr.
|783
|783
|8,55
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.152
|5.283
|-1,22
|
|Yarım
|2.490
|2.555
|-0,59
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|-0,16
|