***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 10:01
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982268
BIST
14:012.046
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 41,19
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:0113,7707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0834
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,7809
En Düşük
13,6067
14:0115,6066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0568
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6252
En Düşük
15,4514
14:01788,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,12
|Açılış
|: 788,96
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:01
|NIBAS
|11,44
|43.983.349
|% 10,00
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|POLTK
|495,50
|15.725.011
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.442.289
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,75
|3.088.882.256
|% 5,78
|
|KRDMD
|10,79
|2.370.592.274
|% 9,21
|
|THYAO
|21,24
|2.246.928.549
|% 4,22
|
|GARAN
|12,00
|1.807.046.067
|% 0,17
|
|ASELS
|24,82
|1.405.892.130
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,54
|789.171.194
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,68
|968.079.244
|% 1,38
|
|KRDMD
|10,79
|2.370.592.274
|% 9,21
|
|SISE
|15,75
|3.088.882.256
|% 5,78
|
|GARAN
|12,00
|1.807.046.067
|% 0,17
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7634
|13,7707
|% 0,61
|
|Euro
|15,5883
|15,6066
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,1046
|18,1954
|% 0,46
|
|Frank
|14,8708
|14,9604
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6598
|3,6781
|% 0,75
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,98
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,31
|
|Cumhuriyet
|5.218
|5.297
|21,00
|
|Tam
|5.193
|5.325
|16,35
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|7,90
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,88
|0,01
|
|B. Petrol
|75,54
|75,54
|-0,28
|