***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.04.2022 16:55
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023867
BIST
16:532.443
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -39,40
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.443
16:5314,8069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0392
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
16:5315,8075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0262
|Açılış
|: 15,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7867
16:53907,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 5,19
|Açılış
|: 907,12
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler16:53
|ACSEL
|43,12
|68.347.368
|% 10,00
|
|DAGHL
|31,02
|3.688.309
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|1.840.149
|% 9,99
|
|SAFKR
|7,83
|28.883.228
|% 9,97
|
|UFUK
|23,60
|898.405
|% 9,97
|
|EUHOL
|2,83
|4.355.042
|% -9,87
|
|LIDFA
|5,81
|37.967.820
|% -8,50
|
|TSPOR
|5,95
|223.332.400
|% -7,89
|
|KGYO
|4,74
|20.993.636
|% -7,60
|
|BALAT
|7,98
|207.611
|% -7,21
|
|THYAO
|39,70
|5.681.229.435
|% 0,25
|
|KRDMD
|15,03
|2.577.076.431
|% -0,20
|
|GARAN
|14,98
|1.777.321.749
|% 0,07
|
|SISE
|17,80
|1.535.942.930
|% -0,73
|
|TUPRS
|247,20
|1.528.500.700
|% -4,70
|
|EKGYO
|2,68
|1.115.729.933
|% -2,90
|
|YKBNK
|5,00
|1.306.149.760
|% -2,53
|
|ODAS
|2,47
|574.633.617
|% -0,40
|
|TSKB
|1,94
|331.160.981
|% -2,51
|
|KRDMD
|15,03
|2.577.076.431
|% -0,20
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8039
|14,8069
|% 0,27
|
|Euro
|15,7991
|15,8075
|% -0,17
|
|Sterlin
|18,7202
|18,8141
|% -0,29
|
|Frank
|15,3929
|15,4856
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9347
|3,9544
|% 0,16
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|7,71
|
|Altın Gr.
|907
|908
|5,66
|
|Cumhuriyet
|6.045
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|48,04
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|23,24
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|11,62
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,25
|0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,19
|
Seans Raporu
16:53
daha fazla
-
17:08HUNER
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 671, 604 adet işlem
-
17:07TSPOR
Yüzde -7.89 oranında düşüşle 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 878, 747 adet işlem
-
17:06TSPOR
Yüzde -7.28 oranında düşüşle 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 35, 676, 509 adet işlem
-
17:05XU100
Endeks 2, 460 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 9 altında . İşlem hacmi 36, 939.00 milyon TL de
-
17:05DARDL
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 3.04 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 980, 747 adet işlem