***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.07.2022 11:01
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047680
BIST
11:132.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 14,25
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.552
11:1317,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1039
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7680
11:1318,2839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0827
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,1811
11:13990,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 7,81
|Açılış
|: 990,88
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
981,89
BIST En Aktif Hisseler11:13
|NTGAZ
|9,84
|27.139.487
|% 9,94
|
|DOBUR
|57,25
|7.311.144
|% 9,05
|
|BIZIM
|20,48
|32.177.156
|% 7,85
|
|MIPAZ
|7,82
|21.073.703
|% 7,42
|
|AKFGY
|2,55
|145.091.826
|% 7,14
|
|SANEL
|10,00
|1.638.770
|% -9,99
|
|RODRG
|20,22
|113.394
|% -5,43
|
|RTALB
|9,78
|44.020.311
|% -4,21
|
|KZBGY
|82,70
|11.490.967
|% -3,84
|
|PEKGY
|1,43
|16.163.006
|% -3,38
|
|THYAO
|49,86
|1.191.986.104
|% 0,65
|
|EKGYO
|3,26
|758.413.576
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,79
|517.332.531
|% -0,42
|
|TUPRS
|264,10
|353.076.791
|% 4,39
|
|GARAN
|15,36
|330.974.980
|% -1,85
|
|EKGYO
|3,26
|758.413.576
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,54
|258.909.010
|% 3,36
|
|YKBNK
|4,79
|517.332.531
|% -0,42
|
|TSKB
|2,43
|148.792.906
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,55
|145.091.826
|% 7,14
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8637
|17,8760
|% 0,58
|
|Euro
|18,2654
|18,2839
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,4506
|21,5582
|% 0,44
|
|Frank
|18,4616
|18,5728
|% 0,57
|
|Riyal
|4,7406
|4,7644
|% 0,50
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|4,92
|
|Altın Gr.
|990
|991
|7,45
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.664
|6.730
|14,00
|
|Yarım
|3.247
|3.290
|7,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.645
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,69
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,78
|