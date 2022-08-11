***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 10:13
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054451
BIST
13:472.863
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 33,09
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
13:4717,9688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0998
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9688
En Düşük
17,8065
13:4718,5846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1698
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
13:471.034,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,24
|Açılış
|: 1.034,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,76
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler13:45
|BARMA
|43,56
|6.877.776
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|123.687.885
|% 9,98
|
|KIMMR
|4,24
|41.858.078
|% 9,84
|
|GSRAY
|5,95
|408.374.492
|% 9,17
|
|IZMDC
|2,65
|161.161.376
|% 8,16
|
|TIRE
|19,91
|189.042.468
|% -9,66
|
|PAMEL
|189,80
|13.046.847
|% -8,75
|
|KZBGY
|32,00
|32.227.875
|% -8,26
|
|CMENT
|40,02
|282.316
|% -8,00
|
|OLMK
|11,81
|43.667.603
|% -7,73
|
|THYAO
|60,85
|4.144.574.970
|% 1,16
|
|YKBNK
|5,56
|1.473.481.251
|% 2,77
|
|SASA
|52,85
|1.411.847.198
|% 0,09
|
|SISE
|24,40
|1.296.272.825
|% 1,67
|
|TUPRS
|290,40
|1.211.470.270
|% 2,15
|
|EKGYO
|3,63
|830.389.111
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,72
|265.830.539
|% 7,50
|
|ODAS
|3,97
|502.156.543
|% -0,75
|
|VAKBN
|4,40
|486.069.288
|% 1,15
|
|HALKB
|5,47
|466.593.578
|% 2,63
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9566
|17,9687
|% 0,56
|
|Euro
|18,5760
|18,5892
|% 0,95
|
|Sterlin
|21,8490
|21,9586
|% 0,38
|
|Frank
|19,0082
|19,1227
|% 0,68
|
|Riyal
|4,7661
|4,7900
|% 0,56
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,08
|
|Altın Gr.
|1.034
|1.034
|4,40
|
|Cumhuriyet
|6.901
|7.005
|-10,00
|
|Tam
|6.934
|6.984
|0,00
|
|Yarım
|3.378
|3.414
|0,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,52
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|0,04
|
|B. Petrol
|98,14
|98,14
|0,74
|