***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 11:59
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058824
BIST
14:463.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -2,94
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
14:4618,1873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0225
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
14:4618,1839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0866
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1839
En Düşük
18,0156
14:461.009,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,65
|Açılış
|: 1.009,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler14:46
|DYOBY
|18,64
|64.568.632
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.487.430
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.266.627
|% 9,91
|
|KONTR
|212,10
|268.391.944
|% 9,39
|
|PRKME
|12,02
|50.986.407
|% 9,27
|
|HKTM
|19,28
|422.574.597
|% -9,99
|
|MTRKS
|65,15
|3.943.575
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|3.015.125
|% -9,94
|
|BALAT
|12,14
|304.828
|% -9,94
|
|BRKO
|1,85
|525.434
|% -9,76
|
|THYAO
|69,75
|4.246.958.368
|% 0,07
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|GARAN
|24,22
|1.891.584.303
|% -3,12
|
|YKBNK
|6,85
|2.223.453.450
|% -2,14
|
|HALKB
|7,49
|2.275.867.520
|% 5,05
|
|PETKM
|13,81
|4.021.933.972
|% 5,42
|
|VAKBN
|6,51
|1.773.876.687
|% 7,60
|
|EKGYO
|3,95
|1.071.788.280
|% -0,25
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1814
|18,1873
|% 0,12
|
|Euro
|18,1812
|18,1839
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,1926
|21,2989
|% -0,32
|
|Frank
|18,7092
|18,8219
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8273
|4,8515
|% 0,14
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-10,96
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|6.746
|6.848
|-37,00
|
|Tam
|6.778
|6.827
|-104,00
|
|Yarım
|3.302
|3.338
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.656
|1.668
|-26,00
|
|Gümüş.Ons
|18,62
|18,64
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,89
|10,91
|-0,16
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,30
|
Seans Raporu
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