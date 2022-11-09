***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2022 14:31
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078532
BIST
15:464.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 36,44
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.354
15:4618,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0855
|Açılış
|: 18,6230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
15:4618,7187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0561
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6562
15:461.021,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,42
|Açılış
|: 1.021,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,25
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler15:45
|YEOTK
|69,85
|134.958.943
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.276.929.637
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|20.575.662
|% 10,00
|
|MIATK
|89,20
|232.302.521
|% 9,99
|
|SMRTG
|93,00
|51.722.229
|% 9,99
|
|KNFRT
|14,94
|126.183.367
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|58.306.771
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|202.200.283
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|112,80
|6.938.515.110
|% -0,18
|
|ASELS
|38,26
|4.859.224.928
|% 5,75
|
|EREGL
|35,18
|3.994.469.312
|% -1,57
|
|TTKOM
|14,13
|3.361.815.527
|% 3,14
|
|TCELL
|32,32
|3.178.549.919
|% 9,93
|
|EKGYO
|5,08
|2.258.278.705
|% -2,31
|
|SKBNK
|2,16
|562.412.766
|% 2,37
|
|TTKOM
|14,13
|3.361.815.527
|% 3,14
|
|ODAS
|9,79
|2.276.929.637
|% 10,00
|
|TSKB
|3,11
|670.689.971
|% -0,32
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6008
|18,6027
|% 0,43
|
|Euro
|18,7063
|18,7283
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,2282
|21,3346
|% -0,40
|
|Frank
|18,8596
|18,9732
|% 0,73
|
|Riyal
|4,9305
|4,9553
|% 0,32
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-4,29
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|1,61
|
|Cumhuriyet
|6.784
|6.887
|118,00
|
|Tam
|6.820
|6.866
|-22,00
|
|Yarım
|3.323
|3.357
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.678
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,72
|12,73
|0,00
|
|B. Petrol
|93,86
|93,86
|-1,50
|
Seans Raporu
15:45
daha fazla
-
16:00EUREN
Yüzde 5.18 oranında artışla 58.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 051, 063 adet işlem
-
15:59AKSEN
Yüzde 5.00 oranında artışla 47.90 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 671, 208 adet işlem
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15:57XU100
Endeks 4, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 578.00 milyon TL de
-
15:57BAKAB
Yüzde 5.40 oranında artışla 41.02 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 504 adet işlem
-
15:56HEKTS
Yüzde 8.48 oranında artışla 35.58 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 927, 155 adet işlem