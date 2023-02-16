***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 12:59
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114258
BIST
15:275.074
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 123,17
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:2718,8466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:2720,1957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0375
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:271.113,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.114,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KONYA
|3.586,90
|18.784.595
|% 10,00
|
|OYAKC
|30,14
|214.586.393
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|515.624.752
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|35.323.461
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.270.500
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.556.993
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.927.093
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.416.675
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|500.543.051
|% -9,94
|
|THYAO
|143,40
|7.101.196.134
|% 2,50
|
|EREGL
|43,96
|5.836.393.366
|% 6,39
|
|TUPRS
|632,30
|4.064.609.098
|% 9,98
|
|SISE
|45,20
|3.111.007.646
|% 5,85
|
|ASELS
|58,95
|3.076.332.380
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,47
|3.022.485.560
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,35
|1.575.035.120
|% 4,59
|
|KRDMD
|19,23
|2.992.307.238
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,52
|1.063.824.166
|% 4,44
|
|EREGL
|43,96
|5.836.393.366
|% 6,39
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8338
|18,8379
|% -0,06
|
|Euro
|20,1766
|20,1956
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,6532
|22,7668
|% 0,20
|
|Frank
|20,3633
|20,4860
|% 0,23
|
|Riyal
|5,0109
|5,0360
|% 0,03
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.566
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.696
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,20
|