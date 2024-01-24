***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.01.2024 15:29
***PEKGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242477
BIST
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15:428.095
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 144,97
|Açılış
|: 7.983
|
|Önceki Kapanış
|: 7.950
|
7.939
En Yüksek
8.102
15:4230,2059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0305
|Açılış
|: 30,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,6014
En Düşük
29,9313
15:4232,9487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1394
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,3708
En Düşük
32,5376
15:421.976,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,88
|Açılış
|: 1.976,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,15
|
1.995,65
En Düşük
1.952,72
BIST En Aktif Hisseler15:40
|ULAS
|23,10
|17.080.117
|% 10,00
|
|PKART
|49,72
|25.583.671
|% 10,00
|
|UZERB
|173,80
|1.507.516
|% 10,00
|
|DIRIT
|16,39
|5.355.269
|% 10,00
|
|BYDNR
|31,70
|202.402.529
|% 9,99
|
|EUKYO
|16,50
|9.621.935
|% -6,83
|
|PAPIL
|92,85
|76.489.136
|% -5,45
|
|KFEIN
|88,00
|340.500.411
|% -4,24
|
|UMPAS
|7,97
|5.594.805
|% -4,21
|
|AYCES
|868,00
|28.419.377
|% -4,09
|
|THYAO
|251,75
|4.541.165.314
|% 1,19
|
|EREGL
|42,30
|3.657.360.028
|% -0,09
|
|YKBNK
|21,80
|3.416.298.236
|% 4,61
|
|ISCTR
|24,94
|3.299.682.289
|% 4,44
|
|AKBNK
|40,00
|3.197.724.865
|% 4,82
|
|EKGYO
|9,48
|1.576.241.457
|% 0,85
|
|YKBNK
|21,80
|3.416.298.236
|% 4,61
|
|ISCTR
|24,94
|3.299.682.289
|% 4,44
|
|EREGL
|42,30
|3.657.360.028
|% -0,09
|
|AKBNK
|40,00
|3.197.724.865
|% 4,82
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1995
|30,2067
|% 0,10
|
|Euro
|32,9320
|32,9437
|% 0,41
|
|Sterlin
|38,3653
|38,5577
|% 0,48
|
|Frank
|34,8364
|35,0463
|% 0,88
|
|Riyal
|8,0356
|8,0759
|% 0,13
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|912,15
|914,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|964,20
|969,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,23
|79,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,76
|2.033,09
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:40
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15:55GZNMI
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15:52MAVI
Yüzde 5.53 oranında artışla 133.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 481, 746 adet işlem
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15:51BRLSM
Yüzde 7.05 oranında artışla 27.94 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 600, 988 adet işlem