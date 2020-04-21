***PEKGY* *ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
21.04.2020 18:27
***PEKGY******ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ITTFH, PEKGY]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ITTFH ve PEKGY paylarında 22/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
ITTFH ve PEKGY paylarında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 21/05/2020'dir.
Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
ŞERAFETTİN ÇELİK
44393423
KAMİL DÖNMEZ
31826672
ADNAN ÇOLAK
26806321
BÜLENT AYAZ
12737984
İBRAHİM ÖZDEMİR
33671315
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 21/07/2020'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839629
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|Alış
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|%
|
|Dolar
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|
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|378
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