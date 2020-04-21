***PEKGY* *ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***PEKGY******ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ITTFH, PEKGY]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ITTFH ve PEKGY paylarında 22/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.ITTFH ve PEKGY paylarında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 21/05/2020'dir.Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıŞERAFETTİN ÇELİK44393423KAMİL DÖNMEZ31826672ADNAN ÇOLAK26806321BÜLENT AYAZ12737984İBRAHİM ÖZDEMİR33671315Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 21/07/2020'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839629BIST