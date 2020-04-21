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***PEKGY* *ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

21.04.2020 18:27
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***PEKGY******ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [ITTFH, PEKGY]
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarının  piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle ITTFH ve PEKGY paylarında 22/04/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut açığa satış yasağına ilave olarak kredili işlem yasağı ve brüt takas önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
ITTFH ve PEKGY paylarında uygulanacak tedbirin uygulanacağı son tarih 21/05/2020'dir.
 
Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, İttifak Holding A.Ş. (ITTFH) ve Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) paylarının  piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/04/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle mevcut Açığa Satış yasağına ilave olarak Kredili İşlem Yasağı, Brüt Takas ve İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    ŞERAFETTİN ÇELİK
    44393423

    KAMİL DÖNMEZ
    31826672

    ADNAN ÇOLAK
    26806321

    BÜLENT AYAZ
    12737984

    İBRAHİM ÖZDEMİR
    33671315

 
 
                  
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 21/07/2020'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839629


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 77,00 226.499 % 10,00  
RTALB 12,65 4.276.042 % 10,00  
OSMEN 8,80 68.122 % 10,00  
SRVGY 12,66 5.164.127 % 9,99  
DOKTA 29,10 40.663.014 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5638 8,6067 % -0,43  
Frank 7,1859 7,2292 % 0,64  
Riyal 1,8561 1,8654 % 0,66  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.683 1.684 -12,12  
Altın Gr. 377 378 -0,79  
Cumhuriyet 2.422 2.481 -3,20  
Tam 2.486 2.545 -14,70  
Yarım 1.211 1.242 -1,50  
Çeyrek 607 621 -0,80  
Gümüş.Ons 14,83 14,86 -0,47  
Gümüş Gr. 3,32 3,33 -0,09  
B. Petrol 19,83 19,83 -5,74  
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