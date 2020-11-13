***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
13.11.2020 16:05
***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEKGY
Açıklamalar Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Hasan Peker tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888433
BIST
16:261.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:267,6949
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:269,1126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0148
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:26468,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,24
|Açılış
|: 468,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.268.587
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.158.352.167
|% 1,12
|
|PETKM
|4,76
|981.162.749
|% 2,37
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|TSKB
|2,31
|721.468.403
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,90
|462.688.895
|% 1,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6876
|7,6948
|% 0,08
|
|Euro
|9,0833
|9,1059
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0911
|10,1417
|% 0,30
|
|Frank
|8,3706
|8,4211
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -0,07
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|13,05
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,15
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.095
|3.175
|10,22
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|4,94
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,47
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,93
|42,93
|-0,60
|
Seans Raporu
16:24
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16:39SRVGY
Yüzde 9.97 oranında artışla 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 887 adet işlem
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16:38
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.02 ) 1, 166
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MERKO, OSMEN, EMNIS, IZTAR, KLGYO, TKURU, CELHA, SNGYO, KSTUR
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16:38
OSTIM, MERKO, ADESE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında