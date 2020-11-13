***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu









***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler PEKGYAçıklamalar Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Hasan Peker tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888433BIST