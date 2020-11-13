***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu
13.11.2020 16:07
***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Satış Bilgi Formu )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PEKGY
Açıklamalar Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili olarak Ayşegül Peker tarafından Kuruluşumuza gönderilen açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888435
BIST
16:181.285
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 12,93
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:187,6958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0070
|Açılış
|: 7,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:189,0988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:18469,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,15
|Açılış
|: 469,04
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:16
|KARTN
|2.145,00
|48.225.869
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.762.294
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.449.959
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,78
|3.618.833.739
|% 1,74
|
|KRDMD
|4,32
|2.817.249.731
|% 4,10
|
|YKBNK
|2,88
|1.166.752.891
|% 3,97
|
|AKBNK
|6,30
|1.109.310.217
|% 0,96
|
|PETKM
|4,74
|967.190.552
|% 1,94
|
|KRDMD
|4,32
|2.817.249.731
|% 4,10
|
|GARAN
|8,78
|3.618.833.739
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,88
|1.166.752.891
|% 3,97
|
|TSKB
|2,32
|688.726.222
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,89
|462.134.998
|% 0,53
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6870
|7,6890
|% 0,00
|
|Euro
|9,0763
|9,1008
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,1459
|10,1968
|% 0,85
|
|Frank
|8,4161
|8,4668
|% 0,56
|
|Riyal
|2,0541
|2,0644
|% 0,46
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|12,02
|
|Altın Gr.
|469
|470
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,45
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,66
|