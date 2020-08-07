Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

07.08.2020 18:52
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )

İlgili Şirketler [PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nca, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.08.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.
Sıra No
Yatırımcı Ad-Soyad/Unvan 
MKK Sicil No
İşlem Yasağı Süresi
İlgili Tebliğ Maddesi

1 ORHAN ÇETİN 31688861  6 ay  5/1 ve 6/1
2 CÜNEYT GÜLER  35245948 6 ay  5/1 ve 6/1
3 ANIL ÖZGÜR 43487333 6 ay  5/1 ve 6/1
4 ÖZCAN KILIÇ 25172432 6 ay  5/1 ve 6/1
5 ALİ ÜTEBAY 23002790 6 ay  5/1 ve 6/1
6 ORHAN CERTEL 28080675 6 ay  5/1 ve 6/1
7 EMİN CANACANKATAN  12922253 6 ay  5/1 ve 6/1
Karar 2020/49 sayılı Kurul bülteninde yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866851


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062 En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4427 9,4900 % -0,26  
Frank 7,9116 7,9593 % 0,02  
Riyal 1,9307 1,9404 % 0,50  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 2.023 2.023 -40,36  
Altın Gr. 473 473 -6,07  
Cumhuriyet 3.108 3.292 -51,70  
Tam 3.202 3.415 -45,80  
Yarım 1.554 1.671 -6,40  
Çeyrek 780 835 -8,30  
Gümüş.Ons 27,60 27,63 -1,31  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,22  
B. Petrol 44,47 44,47 -0,62  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru