***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [PEKGY]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nca, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle? 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla? 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 10.08.2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.Sıra NoYatırımcı Ad-Soyad/UnvanMKK Sicil Noİşlem Yasağı Süresiİlgili Tebliğ Maddesi1 ORHAN ÇETİN 31688861 6 ay 5/1 ve 6/12 CÜNEYT GÜLER 35245948 6 ay 5/1 ve 6/13 ANIL ÖZGÜR 43487333 6 ay 5/1 ve 6/14 ÖZCAN KILIÇ 25172432 6 ay 5/1 ve 6/15 ALİ ÜTEBAY 23002790 6 ay 5/1 ve 6/16 ORHAN CERTEL 28080675 6 ay 5/1 ve 6/17 EMİN CANACANKATAN 12922253 6 ay 5/1 ve 6/1Karar 2020/49 sayılı Kurul bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866851BIST