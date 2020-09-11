***PEKGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
11.09.2020 09:33
***PEKGY*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [PEKGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 09.09.2020 tarihinde başlayan % 246,10123 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 11.09.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874556
BIST
12:371.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
12:377,4694
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0207
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4719
En Düşük
7,4368
12:378,8701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0647
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8701
En Düşük
8,7908
12:37467,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,86
|Açılış
|: 467,03
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,36
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler12:37
|DNISI
|6,82
|2.023.862
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.506,40
|245.543
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|97.066
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|598.826
|% 10,00
|
|LKMNH
|11,78
|78.340.047
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,88
|11.462.436
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|5.977.858
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.187.017
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|4.752.126
|% -9,80
|
|DIRIT
|2,15
|233.856
|% -9,66
|
|THYAO
|10,95
|540.344.259
|% 1,77
|
|PETKM
|4,20
|431.747.918
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,53
|391.295.975
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,55
|380.487.372
|% 2,65
|
|PGSUS
|47,38
|346.967.246
|% 3,00
|
|IHLGM
|1,53
|391.295.975
|% 5,52
|
|SKBNK
|1,55
|380.487.372
|% 2,65
|
|IHLAS
|1,07
|247.262.028
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|245.375.363
|% 3,20
|
|PETKM
|4,20
|431.747.918
|% -1,41
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4670
|7,4694
|% 0,28
|
|Euro
|8,8627
|8,8701
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,5267
|9,5744
|% 0,15
|
|Frank
|8,1864
|8,2358
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9853
|1,9952
|% 0,28
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|-18,00
|
|Tam
|3.082
|3.158
|-19,97
|
|Yarım
|1.490
|1.528
|-9,66
|
|Çeyrek
|747
|764
|-4,83
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|39,99
|39,99
|-0,07
|
Seans Raporu
12:37
daha fazla
-
12:47XU100
Endeks seansı %0, 26 değişimle 1102 puandan
-
12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
-
12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, MGROS, HALKB
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 92 artarak (% 0.29 ) 1, 011
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, KSTUR, MERIT, COSMO, TACTR, UZERB, SODSN, TKURU, ISBIR, EMNIS