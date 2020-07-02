***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
02.07.2020 16:46
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
02.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 02.07.2020 tarihinde gerçekleşen 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 30/06/2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2020 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854138
BIST
18:00116.919
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.603,93
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
117.178
En Düşük
115.746
18:006,8553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0083
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8591
En Düşük
6,8420
18:007,7028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
18:00391,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,35
|Açılış
|: 391,27
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
392,22
En Düşük
387,50
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|190.686.043
|% 10,00
|
|PKART
|14,41
|54.873.077
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.091.591
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|106.767.386
|% 10,00
|
|BIZIM
|21,14
|401.917.920
|% 9,99
|
|SNKRN
|3,20
|1.158.211
|% -9,86
|
|ULAS
|5,09
|6.069.757
|% -6,09
|
|CEOEM
|4,30
|106.753.776
|% -5,70
|
|UMPAS
|0,74
|127.401
|% -5,13
|
|AKMGY
|38,18
|15.529.054
|% -4,36
|
|GARAN
|8,36
|1.272.571.009
|% 0,72
|
|ISFIN
|4,28
|1.012.809.119
|% 2,88
|
|KARSN
|3,34
|1.010.565.004
|% 9,51
|
|EKGYO
|2,08
|914.313.938
|% 2,97
|
|THYAO
|12,27
|884.885.329
|% -0,24
|
|EKGYO
|2,08
|914.313.938
|% 2,97
|
|IEYHO
|1,02
|377.328.652
|% 9,68
|
|KARSN
|3,34
|1.010.565.004
|% 9,51
|
|ALBRK
|1,76
|457.360.094
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|792.595.155
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5178
|8,5605
|% 0,00
|
|Frank
|7,2160
|7,2594
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8216
|1,8307
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,05
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|11,20
|
|Tam
|2.612
|2.625
|11,40
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|5,50
|
|Çeyrek
|634
|643
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,07
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,01
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,37
|