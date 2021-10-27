***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.10.2021 17:17
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.10.2021
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 27.10.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 30/06/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972863
BIST
17:591.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
17:599,5158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0199
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:5911,0557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0113
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:59548,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,21
|Açılış
|: 548,73
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|39,60
|41.012.724
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.465.125
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|326.772.940
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.807.104
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.735.662
|% 9,90
|
|BALAT
|7,90
|397.638
|% -8,14
|
|BIOEN
|25,04
|415.409.481
|% -7,26
|
|ISGSY
|8,11
|212.239.713
|% -6,78
|
|DIRIT
|4,12
|54.522
|% -6,36
|
|KSTUR
|249,20
|390.496
|% -6,25
|
|GARAN
|9,56
|2.822.825.089
|% 3,46
|
|THYAO
|14,80
|1.442.420.374
|% 0,68
|
|EREGL
|19,86
|1.358.582.842
|% -0,70
|
|AKBNK
|5,76
|1.122.966.102
|% 3,23
|
|ASELS
|16,51
|964.933.490
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,66
|891.257.295
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.822.825.089
|% 3,46
|
|AKBNK
|5,76
|1.122.966.102
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,98
|375.905.830
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,66
|353.647.578
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5104
|9,5158
|% -0,21
|
|Euro
|11,0445
|11,0557
|% -0,10
|
|Sterlin
|13,0146
|13,0799
|% -0,59
|
|Frank
|10,3301
|10,3924
|% -0,01
|
|Riyal
|2,5305
|2,5432
|% -0,21
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,32
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-1,38
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında