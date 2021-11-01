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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

01.11.2021 15:07



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.10.2021
Tescil Tarihi
01.11.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.11.2021 - 10441
Açıklamalar

Şirketimizin 27.10.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 30/06/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973400


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