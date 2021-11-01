***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.11.2021 15:07
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
27.10.2021
Tescil Tarihi
01.11.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.11.2021 - 10441
Açıklamalar
Şirketimizin 27.10.2021 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketimizin 30/06/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2021 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973400
BIST
16:121.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,95
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.536
En Düşük
1.516
16:129,5154
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0742
|Açılış
|: 9,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,4858
16:1211,0226
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0913
|Açılış
|: 10,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
10,9982
16:12547,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,63
|Açılış
|: 547,39
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,53
BIST En Aktif Hisseler16:12
|ZRGYO
|2,20
|18.453.272
|% 10,00
|
|RALYH
|7,15
|82.817.244
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|132.246.952
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|102.366.589
|% 9,96
|
|KARYE
|24,30
|86.344.192
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|38.760.011
|% -10,00
|
|EGSER
|14,27
|41.448.003
|% -9,97
|
|BIOEN
|23,72
|427.144.774
|% -9,95
|
|AKFGY
|6,09
|78.147.998
|% -9,91
|
|BALAT
|7,56
|398.585
|% -7,13
|
|GARAN
|10,12
|2.150.377.054
|% 2,74
|
|SISE
|8,49
|802.626.843
|% -1,96
|
|THYAO
|15,31
|772.261.566
|% 2,27
|
|YKBNK
|2,81
|592.907.167
|% 2,93
|
|GUBRF
|71,80
|584.963.019
|% 4,44
|
|GARAN
|10,12
|2.150.377.054
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,81
|592.907.167
|% 2,93
|
|EKGYO
|2,03
|250.346.533
|% 3,05
|
|ODAS
|1,45
|156.618.209
|% 3,57
|
|DOHOL
|2,74
|283.081.487
|% 3,01
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5126
|9,5154
|% -0,77
|
|Euro
|11,0149
|11,0226
|% -0,82
|
|Sterlin
|12,9931
|13,0582
|% -0,66
|
|Frank
|10,3872
|10,4497
|% -0,39
|
|Riyal
|2,5308
|2,5435
|% -0,71
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|5,18
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.608
|3.663
|8,00
|
|Tam
|3.589
|3.679
|2,58
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|1,25
|
|Çeyrek
|870
|890
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,06
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|1,05
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:24ULAS
Yüzde 4.39 oranında artışla 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 408, 225 adet işlem
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 35 artarak (% 1.12 ) 1, 654
-
16:23XU100
Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 15, 512.00 milyon TL de
-
16:20DZGYO
Yüzde 6.25 oranında artışla 1.70 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 399, 887 adet işlem
-
16:19GOZDE
Yüzde 5.23 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 587, 533 adet işlem