***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.05.2020Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşEkip Değerleme Taşınmaz A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiDeğer Tespit RaporuRapor Tarihi20.04.2020Açıklamalar15.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda bahsi geçen değerleme raporunun Uluslararası Değerleme Standartları'na (UDS) uygunluğunun gözden geçirilmesi için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne (TDUB) yapılmış olan başvuru neticelenmiştir. TDUB'un 11.08.2020 tarih ve 682 sayılı yazısında özetle söz konusu değerleme raporunda kullanılan değerleme yöntemlerinin makul olduğu sonucuna varıldığı ve söz konusu raporda UDS'de belirtilen üç temel değerleme yönteminin kullanılmamış olmasının UDS'ye aykırılık teşkil etmediğinin görülmekte olduğu ifade edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869341BIST