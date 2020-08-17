***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.08.2020 13:50
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.05.2020
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Ekip Değerleme Taşınmaz A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Değer Tespit Raporu
Rapor Tarihi
20.04.2020
Açıklamalar
15.05.2020 tarihli KAP açıklamamızda bahsi geçen değerleme raporunun Uluslararası Değerleme Standartları'na (UDS) uygunluğunun gözden geçirilmesi için Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ne (TDUB) yapılmış olan başvuru neticelenmiştir. TDUB'un 11.08.2020 tarih ve 682 sayılı yazısında özetle söz konusu değerleme raporunda kullanılan değerleme yöntemlerinin makul olduğu sonucuna varıldığı ve söz konusu raporda UDS'de belirtilen üç temel değerleme yönteminin kullanılmamış olmasının UDS'ye aykırılık teşkil etmediğinin görülmekte olduğu ifade edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869341
BIST
15:041.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:047,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,4260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:048,7717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
15:04464,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,70
|Açılış
|: 464,62
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,14
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:04
|HUBVC
|16,94
|65.896.827
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.193.380
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.552.700
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.061.608
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.215.901
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.189.184
|% -7,84
|
|GARAN
|6,97
|716.473.448
|% 2,80
|
|RTALB
|50,55
|605.979.125
|% 6,87
|
|EKGYO
|1,93
|600.089.933
|% 0,00
|
|KLGYO
|8,54
|555.960.484
|% 1,91
|
|KRDMD
|2,81
|495.047.347
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,93
|600.089.933
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|495.047.347
|% 2,93
|
|YKBNK
|2,10
|248.338.383
|% 1,45
|
|GARAN
|6,97
|716.473.448
|% 2,80
|
|PETKM
|3,77
|365.374.954
|% 4,43
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3938
|7,3954
|% 0,52
|
|Euro
|8,7649
|8,7717
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,6451
|9,6935
|% 0,49
|
|Frank
|8,1102
|8,1591
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% 0,52
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|
Seans Raporu
15:04
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-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 86 artarak (% 0.56 ) 1, 227
-
15:20
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, RTALB, EKGYO
-
15:20XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 668.00 milyon TL de
-
15:19ASUZU
Yüzde 4.52 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 250, 061 adet işlem
-
15:18ARSAN
Yüzde 5.65 oranında artışla 4.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 426, 363 adet işlem