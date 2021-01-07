***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2021 11:22
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Southview Surveyors LLP
Değerleme Raporunun İçeriği
Gravesend Bina ve Arsası
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
Gravesend Bina ve Arsası
ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897661
BIST
12:101.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,92
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:107,2548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0511
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:108,9282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0804
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:10448,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,11
|Açılış
|: 448,73
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:10
|TGSAS
|18,59
|10.664.771
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.169.091
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.628.486
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.020.059
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,64
|84.349.114
|% -5,60
|
|BANVT
|45,22
|1.911.240
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|712.275.334
|% 2,35
|
|GARAN
|10,49
|660.338.973
|% 0,77
|
|TKFEN
|18,49
|488.332.515
|% 4,05
|
|AKBNK
|7,53
|462.046.966
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,56
|2.310.144.921
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|355.596.146
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|353.906.283
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,22
|352.343.080
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,32
|289.940.380
|% 2,47
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2527
|7,2548
|% -0,70
|
|Euro
|8,9197
|8,9282
|% -0,89
|
|Sterlin
|9,8537
|9,9031
|% -0,62
|
|Frank
|8,2042
|8,2536
|% -0,95
|
|Riyal
|1,9302
|1,9398
|% -0,61
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,61
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|2.965
|3.040
|-53,41
|
|Yarım
|1.433
|1.470
|-25,84
|
|Çeyrek
|719
|735
|-12,91
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,35
|-0,06
|
|B. Petrol
|54,57
|54,57
|0,27
|
Seans Raporu
12:10
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-
12:22XU100
Endeks 1, 517 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 13, 984.00 milyon TL de
-
12:21KONTR
Yüzde 5.61 oranında artışla 29.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 519, 919 adet işlem
-
12:20AKCNS
Yüzde 4.60 oranında artışla 18.87 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 802, 958 adet işlem
-
12:19PKART
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.68 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 212 adet işlem
-
12:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TKFEN, DOHOL