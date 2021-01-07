***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2021 11:23
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
WARDIN & SCHMORANZ SACHVERSTANDIGE FUR IMMOBILIENBEWERTUNG
Değerleme Raporunun İçeriği
Hagen Bina ve Arsası
Rapor Tarihi
15.11.2020
Açıklamalar
Hagen Bina ve Arsası
ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897662
BIST
12:091.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,79
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:097,2546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0513
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2508
12:098,9277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0809
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9172
12:09448,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,90
|Açılış
|: 448,94
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:09
|TGSAS
|18,59
|10.664.567
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|BRYAT
|520,80
|10.624.320
|% 9,99
|
|JANTS
|485,40
|116.926.391
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|13.919.462
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,62
|83.496.668
|% -5,76
|
|BANVT
|45,00
|1.866.563
|% -5,74
|
|EKGYO
|2,56
|2.304.311.365
|% 8,02
|
|ASELS
|19,13
|675.411.347
|% 2,35
|
|GARAN
|10,50
|651.508.028
|% 0,86
|
|TKFEN
|18,55
|473.694.208
|% 4,39
|
|AKBNK
|7,53
|458.887.494
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,56
|2.304.311.365
|% 8,02
|
|IHLGM
|1,43
|354.442.782
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|352.894.313
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,22
|351.200.346
|% 1,90
|
|DOHOL
|3,32
|281.184.084
|% 2,47
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2520
|7,2546
|% -0,70
|
|Euro
|8,9220
|8,9277
|% -0,90
|
|Sterlin
|9,8529
|9,9023
|% -0,63
|
|Frank
|8,2064
|8,2558
|% -0,92
|
|Riyal
|1,9306
|1,9402
|% -0,59
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,90
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,19
|27,23
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,63
|54,63
|0,33
|