***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.02.2021 12:10
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nef Ataköy 22 projesi
Rapor Tarihi
29.01.2021
Açıklamalar
Nef Ataköy 22 projesi ile ilgili olarak hazırlatılan 2020 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907727
BIST
16:321.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 9,59
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:327,0581
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -0,0777
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0529
16:328,4766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -0,0739
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:32409,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,17
|Açılış
|: 409,46
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:29
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.270.074
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.958.272
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|KONTR
|72,20
|57.720.305
|% -5,25
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|KOZAL
|130,00
|1.892.619.871
|% 7,00
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|GARAN
|9,98
|901.336.906
|% 0,60
|
|TCELL
|16,90
|820.221.823
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|407.923.935
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,74
|563.339.348
|% 7,03
|
|EKGYO
|2,50
|492.511.393
|% 0,81
|
|DOHOL
|4,10
|775.053.394
|% -0,24
|
|SISE
|7,75
|1.182.942.811
|% 0,52
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0541
|7,0573
|% -1,10
|
|Euro
|8,4683
|8,4756
|% -0,88
|
|Sterlin
|9,6583
|9,7068
|% -0,72
|
|Frank
|7,8043
|7,8513
|% -0,73
|
|Riyal
|1,8812
|1,8906
|% -0,82
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,47
|
|Altın Gr.
|409
|409
|-2,83
|
|Cumhuriyet
|2.707
|2.748
|-37,00
|
|Tam
|2.696
|2.765
|-28,02
|
|Yarım
|1.303
|1.337
|-13,56
|
|Çeyrek
|654
|669
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|26,54
|26,57
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|