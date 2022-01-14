***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2022 12:53
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Strutt & Parker
Değerleme Raporunun İçeriği
Gravesend Bina ve Arsası
Rapor Tarihi
17.12.2021
Açıklamalar
Gravesend Bina ve Arsası
ile ilgili olarak hazırlatılan 2021 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993997
BIST
13:042.056
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -14,99
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.055
13:0413,5594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0226
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
13:0415,5437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0379
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
13:04795,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,27
|Açılış
|: 795,23
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
792,08
BIST En Aktif Hisseler13:02
|PKENT
|350,60
|28.370.653
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|182.986
|% 9,98
|
|EMNIS
|28,90
|1.821.307
|% 9,97
|
|DOAS
|49,30
|119.416.482
|% 8,45
|
|KLNMA
|17,96
|251.189
|% 8,26
|
|UZERB
|67,35
|980.751
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,28
|572.075
|% -9,88
|
|INTEM
|97,00
|4.840.847
|% -9,43
|
|DOBUR
|106,60
|7.970.047
|% -5,66
|
|ERCB
|55,40
|14.633.267
|% -5,46
|
|THYAO
|28,54
|2.511.856.478
|% -0,83
|
|KRDMD
|13,30
|1.704.051.005
|% -0,37
|
|SISE
|15,10
|739.586.566
|% 0,33
|
|EREGL
|31,36
|720.295.895
|% -0,82
|
|KOZAL
|129,40
|683.026.361
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,40
|521.961.984
|% 1,27
|
|KRDMD
|13,30
|1.704.051.005
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,76
|430.547.443
|% -1,31
|
|THYAO
|28,54
|2.511.856.478
|% -0,83
|
|SISE
|15,10
|739.586.566
|% 0,33
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5557
|13,5687
|% -0,10
|
|Euro
|15,5329
|15,5495
|% -0,21
|
|Sterlin
|18,5718
|18,6650
|% 0,12
|
|Frank
|14,8285
|14,9178
|% -0,07
|
|Riyal
|3,6029
|3,6210
|% -0,13
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|2,16
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.249
|5.382
|-12,19
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,08
|10,09
|0,01
|
|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,84
|