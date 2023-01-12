***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 15:19
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sultan Makamı Konutları
Rapor Tarihi
03.01.2023
Açıklamalar
Sultan Makamı konutları ile ilgili olarak hazırlatılan 2022 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101192
BIST
15:294.841
En Yüksek
|Değişim
|: 2,37%
|| 112,23
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:2918,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:2920,2164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0262
|Açılış
|: 20,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:291.140,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,58
|Açılış
|: 1.140,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.141,63
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:29
|KRDMA
|17,38
|363.579.201
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|13.079.262
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|25.010.380
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.600.566
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.703.799
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|DURDO
|40,22
|24.723.492
|% -7,88
|
|YONGA
|30,44
|436.753
|% -7,42
|
|THYAO
|131,40
|9.189.907.826
|% 4,87
|
|KRDMD
|18,35
|6.495.659.808
|% 6,75
|
|ASELS
|54,60
|4.319.809.921
|% 3,41
|
|EREGL
|38,06
|4.078.051.531
|% 3,31
|
|KOZAL
|534,00
|3.847.664.052
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,35
|6.495.659.808
|% 6,75
|
|EKGYO
|8,12
|2.886.047.603
|% 0,50
|
|YKBNK
|8,85
|2.478.886.659
|% 3,03
|
|SKBNK
|2,58
|463.929.277
|% 1,18
|
|AKBNK
|16,31
|2.513.610.564
|% 1,30
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7776
|18,7816
|% 0,04
|
|Euro
|20,2106
|20,2164
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7598
|22,8739
|% 0,11
|
|Frank
|20,0542
|20,1750
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9844
|5,0094
|% 0,02
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,19
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|6,35
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.764
|11,00
|
|Tam
|7.695
|7.740
|7,00
|
|Yarım
|3.747
|3.787
|4,00
|
|Çeyrek
|1.879
|1.894
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,37
|14,38
|0,24
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|1,08
|
Seans Raporu
15:29
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15:44XU100
Endeks 4, 842 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 79, 682.00 milyon TL de
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15:44KRDMB
Yüzde 8.37 oranında artışla 17.09 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 012, 720 adet işlem
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15:43DNISI
Yüzde 6.62 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 763, 540 adet işlem
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15:42KRDMB
Yüzde 8.31 oranında artışla 17.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 961, 364 adet işlem
-
15:41GMTAS
Yüzde 6.17 oranında artışla 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 113, 801 adet işlem