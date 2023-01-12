***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.01.2023 15:19
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Çamlıca Arsa
Rapor Tarihi
03.01.2023
Açıklamalar
Çamlıca arsası ile ilgili olarak hazırlatılan 2022 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101193
BIST
15:044.769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 40,31
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:0418,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:0420,2343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0441
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:041.138,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.138,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KRDMA
|17,38
|363.356.563
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.844.578
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.553.952
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.665.576
|% 9,95
|
|ALFAS
|234,00
|202.371.474
|% -10,00
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|POLTK
|1.571,00
|91.819.146
|% -9,59
|
|THYAO
|129,30
|8.662.397.308
|% 3,19
|
|KRDMD
|17,97
|6.039.592.083
|% 4,54
|
|ASELS
|53,75
|4.082.753.026
|% 1,80
|
|EREGL
|37,52
|3.783.488.107
|% 1,85
|
|KOZAL
|520,90
|3.540.983.390
|% 0,40
|
|KRDMD
|17,97
|6.039.592.083
|% 4,54
|
|EKGYO
|7,99
|2.686.476.923
|% -1,11
|
|YKBNK
|8,74
|2.341.354.136
|% 1,75
|
|SKBNK
|2,50
|421.324.423
|% -1,96
|
|AKBNK
|15,92
|2.306.232.630
|% -1,12
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7790
|18,7817
|% 0,04
|
|Euro
|20,2229
|20,2343
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7684
|22,8826
|% 0,15
|
|Frank
|20,0660
|20,1869
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9849
|5,0099
|% 0,03
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|9,28
|
|Altın Gr.
|1.138
|1.139
|5,90
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.764
|11,00
|
|Tam
|7.692
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.745
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,82
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|14,34
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,64
|83,64
|0,97
|