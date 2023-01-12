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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

12.01.2023 15:19
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Çamlıca Arsa
Rapor Tarihi
03.01.2023
Açıklamalar

Çamlıca arsası ile ilgili olarak hazırlatılan 2022 Yıl Sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101193


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Altın Gr. 1.138 1.139 5,90  
Cumhuriyet 7.648 7.764 11,00  
Tam 7.692 7.737 4,00  
Yarım 3.745 3.786 3,00  
Çeyrek 1.878 1.893 2,00  
Gümüş.Ons 23,80 23,82 0,39  
Gümüş Gr. 14,34 14,35 0,21  
B. Petrol 83,64 83,64 0,97  
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