***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi25/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıPeker GYO Global GMBHEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuGayrimenkulEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi1.000.000 ¬Edinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih25.11.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı1.000.000 ¬Beher Payın Alış FiyatıToplam Tutar1.000.000 ¬Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)1,79İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)11,09Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniYeni Şirket KuruluşudurDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBilindiği üzere gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara aktif toplamının en az %51'i oranında yatırım yapmak zorunda iken, 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan tebliğ değişikliği ile gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve %100 oranında iştirak edilen yurtdışında kurulu şirketler de bu kapsama alınmıştır. Diğer yandan yurtdışındaki gayrimenkul yatırımlarının her birinin ayrı şirketler altında gerçekleştirilmesi, risklerin sınırlanması ve gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesi bakımından sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak ilgili tebliğin önceki haline göre yurtdışındaki iştirakler %51 oranında dikkate alınmadığından, Şirketimiz yurtdışındaki yatırımlarını ilgili ülkede bir şirket kurarak değil, doğrudan gayrimenkul satın alarak yapmaktaydı. Söz konusu tebliğ değişikliğinin ardından yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak %100 oranında iştirak edilen şirketler %51 oranının hesaplanmasına dahil edildiğinden, Şirketimizin gayrimenkul yatırımlarını yurtdışında kurulu iştirakler vasıtasıyla planlama ve gerçekleştirme imkanı doğmuştur. Ayrıca bu yöntemde iştiraklerimiz üzerinden yurtdışındaki daha düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanlarından faydalanmamız da mümkün olabilecektir. Bu çerçevede Almanya'da yapacağımız yeni yatırımları gerçekleştirmek üzere oluşturduğumuz yeni yapılanmanın bir parçası olarak 1.000.000 Euro sermayeli Almanya/Düsseldorf merkezli Peker GYO Global GMBH şirketi kurulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890142BIST