***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
26.11.2020 16:32
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/11/2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Peker GYO Global GMBH
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Gayrimenkul
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 ¬
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
25.11.2020
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
1.000.000 ¬
Beher Payın Alış Fiyatı
0
Toplam Tutar
1.000.000 ¬
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
1,79
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
11,09
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Yeni Şirket Kuruluşudur
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bilindiği üzere gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule dayalı haklara aktif toplamının en az %51'i oranında yatırım yapmak zorunda iken, 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlan tebliğ değişikliği ile gayrimenkul yatırım fonu katılma payları ve %100 oranında iştirak edilen yurtdışında kurulu şirketler de bu kapsama alınmıştır. Diğer yandan yurtdışındaki gayrimenkul yatırımlarının her birinin ayrı şirketler altında gerçekleştirilmesi, risklerin sınırlanması ve gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesi bakımından sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Ancak ilgili tebliğin önceki haline göre yurtdışındaki iştirakler %51 oranında dikkate alınmadığından, Şirketimiz yurtdışındaki yatırımlarını ilgili ülkede bir şirket kurarak değil, doğrudan gayrimenkul satın alarak yapmaktaydı. Söz konusu tebliğ değişikliğinin ardından yurtdışında doğrudan veya dolaylı olarak %100 oranında iştirak edilen şirketler %51 oranının hesaplanmasına dahil edildiğinden, Şirketimizin gayrimenkul yatırımlarını yurtdışında kurulu iştirakler vasıtasıyla planlama ve gerçekleştirme imkanı doğmuştur. Ayrıca bu yöntemde iştiraklerimiz üzerinden yurtdışındaki daha düşük maliyetli ve uzun vadeli finansman imkanlarından faydalanmamız da mümkün olabilecektir. Bu çerçevede Almanya'da yapacağımız yeni yatırımları gerçekleştirmek üzere oluşturduğumuz yeni yapılanmanın bir parçası olarak 1.000.000 Euro sermayeli Almanya/Düsseldorf merkezli Peker GYO Global GMBH şirketi kurulmuştur. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890142
BIST