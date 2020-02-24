***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









234.062.050 49.145.977 313.204.649 313.204.649Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.000.000 43.145.977 -49.145.977 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.546 9.364.465 9.374.011 9.374.011Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı13 43.100.000 -43.100.000 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660Transferler9.364.465 -9.364.465 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)23.429Dönem Karı (Zararı)-1.096.376 -1.072.947 -1.072.947Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI180.979.441 129.742.182Dönem Karı (Zararı)-1.096.376 9.364.465Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.096.376 9.364.465Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.024.372 -17.912.735Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,15 1.073.688 792.676Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.176.233 10.811.259Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -178.388 807.699Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.997.845 10.003.560Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler180.801 19.709Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler180.801Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler19.709Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.852.799 33.885.932Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -1.034.547 -582.425Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 29.887.346 34.468.357Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-25.513.799 -63.015.429Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.912.609 -406.882Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-305.493İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler179.051.445 138.290.452Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler60.373.007 68.799.572Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.832.618 4.705.452Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler54.228.833 117.964.257Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.556.214 3.343.101Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.903.635 -56.521.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler157.138Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)18 157.138Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları180.979.441 129.742.182YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-108.749.842 -36.717.328Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.326Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -12.326Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -109.784.389 -41.717.357Alınan Faiz1.034.547 582.425Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.429.930FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-74.997.897 -89.994.919Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 78.000.000 74.100.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -122.389.916 -108.028.978İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış-23.183.717Ödenen Faiz-31.139.934 -32.717.115Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 531.953 -165.109YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.768.298 3.029.935NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.768.298 3.029.935DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.658.091 1.628.156DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.889.793 4.658.091Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.068.262 5.368.513Ticari Alacaklar9.144.998 4.353.431İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 9.144.998 4.353.431Diğer Alacaklar157.398 1.248.158İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar157.398 1.248.158Stoklar7 135.872.032 187.103.020Peşin Ödenmiş Giderler8 80.784 299.319Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 157.138 82.501Diğer Dönen Varlıklar9 2.003 451.608ARA TOPLAM147.482.615 198.906.550TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR147.482.615 198.906.550DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar215.098.456 254.570.842İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 201.559.689 254.570.842İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.538.767Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 179.770.884 71.056.908Maddi Duran Varlıklar11 6.333 9.608Ertelenmiş Vergi Varlığı18 1.912.609TOPLAM DURAN VARLIKLAR394.876.202 327.550.496TOPLAM VARLIKLAR542.358.817 526.457.046KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 77.422.475 65.620.350Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 48.841.969Ticari Borçlar77.322.283 40.766.069İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6,20 58.670.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 18.651.945 40.766.069Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar89.822 174.829Diğer Borçlar35.603.335 25.411.500İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 35.235.571 25.411.500İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar367.764Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 29.476.609 12.861.338Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 738.383 1.556.847ARA TOPLAM220.652.907 195.232.902TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER220.652.907 195.232.902UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 8.602.659Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar200.197 42.825TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER200.197 8.645.484TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER220.853.104 203.878.386ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar321.505.713 322.578.660Ödenmiş Sermaye13 73.100.000 73.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)29.597 6.168Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.597 6.168Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)29.597 6.168Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.000.000 6.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları243.472.492 234.108.027Net Dönem Karı veya Zararı-1.096.376 9.364.465TOPLAM ÖZKAYNAKLAR321.505.713 322.578.660TOPLAM KAYNAKLAR542.358.817 526.457.046Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 85.225.613 127.595.460Satışların Maliyeti14 -85.264.104 -138.022.331TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-38.491 -10.426.871BRÜT KAR (ZARAR)-38.491 -10.426.871Genel Yönetim Giderleri15 -7.296.392 -6.383.183Pazarlama Giderleri-1.850 -183.500Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 74.006.790 147.392.874Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -38.034.932 -88.489.130ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.635.125 41.910.190Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler674.853 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)29.309.978 41.910.190Finansman Gelirleri17 1.869.421 5.278.253Finansman Giderleri17 -30.363.166 -38.230.860SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)816.233 8.957.583Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.912.609 406.882Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.912.609 406.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.096.376 9.364.465DÖNEM KARI (ZARARI)-1.096.376 9.364.465Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.096.376 9.364.465Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar23.429 9.546Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları23.429 9.546Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)23.429 9.546TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.072.947 9.374.011Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-1.072.947 9.374.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821259BIST