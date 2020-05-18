***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 0 322.578.660Transferler9.364.465 -9.364.465 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.061 12.791.036 12.785.975 0 12.785.975Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 1.107 6.000.000 243.472.492 12.791.036 335.364.635 0 335.364.635Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 0 321.505.713Transferler-1.096.376 1.096.376 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)71.858 0 17.427.911 17.499.769 0 17.499.769Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 101.455 242.376.116 17.427.911 339.005.482 0 339.005.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-16.363.331 2.597.347Dönem Karı (Zararı)17.427.911 12.791.036Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.427.911 12.791.036Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-8.151.865 31.299.563Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11,15 162.398 237.623Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.621.199 -2.061.279Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -643.521 9.971Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.977.678 -2.071.250Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler81.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler81.846Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.226.989 8.168.996Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -26.429 -212.204Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 2.253.418 8.381.200Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-7.696.406 23.756.142Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.912.609Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler-305.493Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-714.528İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.639.377 -41.493.252Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler17.736.104 -51.980.891Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler323.148 1.043.012Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler20.088.489 17.238.484Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)18 3.964Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-61.172.677 -2.554.266Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.618.405 -5.239.591Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.363.331 2.597.347YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI15.460.927 -1.976.095Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 18.273.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -2.839.340 -2.188.299Alınan Faiz26.429 212.204FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.019.564 -3.495.198Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 45.400.000 16.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -39.100.005 -8.995.866Ödenen Faiz-1.857.927 -10.856.906Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 577.496 357.574YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.117.160 -2.873.946NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.117.160 -2.873.946DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.357.840 4.737.386DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.475.000 1.863.440Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.607.926 2.068.262Ticari Alacaklar7.457.613 9.144.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar449.610İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.008.003 9.144.998Diğer Alacaklar259.388 157.398İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar259.388 157.398Stoklar7 117.761.221 135.872.032Peşin Ödenmiş Giderler8 80.765 80.784Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 3.964 157.138Diğer Dönen Varlıklar9 31.587 2.003ARA TOPLAM131.202.464 147.482.615TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR131.202.464 147.482.615DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar207.389.667 215.098.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 207.389.667 201.559.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 13.538.767Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 164.174.726 179.770.884Maddi Duran Varlıklar11 5.594 6.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR371.570.516 394.876.202TOPLAM VARLIKLAR502.772.980 542.358.817KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 84.117.962 77.422.475Ticari Borçlar16.149.607 77.322.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 7.835.863 58.670.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 8.313.744 18.651.945Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar86.306 89.822Diğer Borçlar37.494.366 35.603.335İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 37.494.366 35.235.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 367.764Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 25.659.960 29.476.609Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 49.112 738.383ARA TOPLAM163.557.313 220.652.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER163.557.313 220.652.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar210.185 200.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar210.185 200.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER210.185 200.197TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER163.767.498 220.853.104ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar339.005.482 321.505.713Ödenmiş Sermaye13 73.100.000 73.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)101.455 29.597Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)101.455 29.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)101.455 29.597Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.000.000 6.000.000Yasal Yedekler6.000.000 6.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları242.376.116 243.472.492Net Dönem Karı veya Zararı17.427.911 -1.096.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR339.005.482 321.505.713TOPLAM KAYNAKLAR502.772.980 542.358.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 51.568.008 15.369.000Satışların Maliyeti14 -36.888.649 -15.190.482TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.679.359 178.518BRÜT KAR (ZARAR)14.679.359 178.518Genel Yönetim Giderleri15 -1.773.508 -1.507.227Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 8.786.194 24.764.537Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -2.165.356 -765.910ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.526.689 22.669.918Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler142.707 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.669.396 22.669.918Finansman Gelirleri17 117.870 466.246Finansman Giderleri17 -2.359.355 -8.432.519SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)17.427.911 14.703.645Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 -1.912.609Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -1.912.609SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.427.911 12.791.036DÖNEM KARI (ZARARI)17.427.911 12.791.036Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları17.427.911 12.791.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar71.858 -5.061Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları71.858 -5.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)71.858 -5.061TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)17.499.769 12.785.975Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.499.769 12.785.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845774BIST