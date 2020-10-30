***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660Transferler9.364.465 -9.364.465Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-23.209.498 -23.209.498 -23.209.498Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 6.168 6.000.000 243.472.492 -23.209.498 299.369.162 299.369.162Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)113.351 93.619.900 93.733.251 93.733.251Sermaye Arttırımı179.900.000 3.963.926 -184.960.302 1.096.376Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 142.948 9.963.926 58.512.190 93.619.900 415.238.964 415.238.964Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.341.022 47.716.688Dönem Karı (Zararı)93.619.900 -23.209.498Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)93.619.900 -23.209.498Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-67.504.627 35.270.279Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 600.364 753.740Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.160.870 1.929.614Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 141.683 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.302.553 1.929.614Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler90.380 479.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler90.380 479.766Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.944.457 22.380.047Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -46.686 -2.778.779Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 6.991.143 25.158.826Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-73.672.613 9.338.226Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 1.693.655 1.912.609Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -1.523.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-21.774.251 35.655.907Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler43.426.145 -2.168.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)43.426.145 -2.168.236Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.763.150 17.499.603Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler34.835.870 40.631.093Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-63.060.770 -23.623.297Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-212.346 3.316.744Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.341.022 47.716.688YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.301.111 -1.080.505Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 18.273.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -7.019.413 -3.859.284Alınan Faiz46.686 2.778.779FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.385.154 -49.514.020Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 72.850.000 63.150.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.100.005 -84.268.719Ödenen Faiz-7.313.618 -28.433.766Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 178.469 38.465YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)256.979 -2.877.837NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)256.979 -2.877.837DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.889.793 4.658.091DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.146.772 1.780.254Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.146.772 2.068.262Ticari Alacaklar15.763.630 9.144.998İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 1.211.979 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.551.651 9.144.998Diğer Alacaklar507.972 157.398İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar507.972 157.398Stoklar7 104.338.715 135.872.032Peşin Ödenmiş Giderler8 91.734 80.784Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 6.963 157.138Diğer Dönen Varlıklar9 3.000 2.003ARA TOPLAM122.858.786 147.482.615DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar238.584.610 215.098.456İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 238.584.610 201.559.689İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 13.538.767Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 167.918.630 179.770.884Maddi Duran Varlıklar11 3.797 6.333TOPLAM DURAN VARLIKLAR406.507.566 394.876.202TOPLAM VARLIKLAR529.366.352 542.358.817KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 68.849.995 77.422.475Ticari Borçlar6,20 14.261.513 77.322.283İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 8.180.296 58.670.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.081.217 18.651.945Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar110.273 89.822Diğer Borçlar28.272.227 35.603.335İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 28.272.227 35.235.571İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 367.764Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 0 29.476.609Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 1.693.655Kısa Vadeli Karşılıklar762.499 738.383Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 762.499 738.383ARA TOPLAM113.950.162 220.652.907TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.950.162 220.652.907UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar177.226 200.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar177.226 200.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER177.226 200.197TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER114.127.388 220.853.104ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar415.238.964 321.505.713Ödenmiş Sermaye13 253.000.000 73.100.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)142.948 29.597Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)142.948 29.597Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)142.948 29.597Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 6.000.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları58.512.190 243.472.492Net Dönem Karı veya Zararı93.619.900 -1.096.376TOPLAM ÖZKAYNAKLAR415.238.964 321.505.713TOPLAM KAYNAKLAR529.366.352 542.358.817Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 69.059.994 77.558.602 9.252.393 3.508.526Satışların Maliyeti14 -49.818.588 -81.531.342 -5.754.074 -3.364.816TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.241.406 -3.972.740 3.498.319 143.710BRÜT KAR (ZARAR)19.241.406 -3.972.740 3.498.319 143.710Genel Yönetim Giderleri15 -5.689.624 -5.180.494 -2.023.339 -1.659.687Pazarlama Giderleri-1.850Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 95.247.606 45.853.873 47.009.462 10.224.259Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -7.300.405 -35.882.125 -3.879.870 -21.202.773ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)101.498.983 816.664 44.604.572 -12.494.491Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler203.932 55.338Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-72.335FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)101.702.915 816.664 44.659.910 -12.566.826Finansman Gelirleri17 1.100.781 3.453.027 334.133 1.004.366Finansman Giderleri17 -7.490.141 -25.566.580 -2.299.356 -7.576.276SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)95.313.555 -21.296.889 42.694.687 -19.138.736Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.693.655 -1.912.609 -263.452 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri-1.693.655 -263.452Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -1.912.609 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.619.900 -23.209.498 42.431.235 -19.138.736DÖNEM KARI (ZARARI)93.619.900 -23.209.498 42.431.235 -19.138.736Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları93.619.900 -23.209.498 42.431.235 -19.138.736Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar113.351 17.171 1.442Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)113.351 17.171 1.442Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.351 0 17.171 1.442TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.733.251 -23.209.498 42.448.406 -19.137.294Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları93.733.251 -23.209.498 42.448.406 -19.137.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885180BIST