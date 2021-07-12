***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 0 321.505.713Transferler3.963.926 -5.060.302 1.096.376 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)96.180 0 0 51.188.665 51.284.845 51.284.845Dönem Sonu Bakiyeler73.100.000 125.777 9.963.926 238.412.190 51.188.665 372.790.558 372.790.558Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 0 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214Transferler67.473.450 -67.473.450 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.741 40.609.384 40.656.125 40.656.125Sermaye Avansı259.131.418 259.131.418 259.131.418Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 259.131.418 147.389 9.963.926 125.985.640 40.609.384 688.837.757 688.837.757Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-88.929.302 -1.151.516Dönem Karı (Zararı)40.609.384 51.188.665Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.609.384 51.188.665Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.748.170 -3.740.497Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 819.867 485.994Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.827.598 -2.764.480Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -2.827.598 -2.764.480Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler304.489 91.404Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler187.362 59.305Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler117.127 32.099Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.103.195 4.712.788Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -147.594 -44.783Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 8.250.789 4.757.571Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-67.966 -7.696.406Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler512.497 1.430.203Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.592.654Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.592.654İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-126.790.516 -48.599.684Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-41.124.768 14.024.113Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.028.988 -746.701Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler6.102.176 28.552.760Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.121.506 -62.796.765Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-14.617.430 -27.633.091Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-88.929.302 -1.151.516YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.682.292 12.813.449Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.431.030Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.431.030Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri24.435.250 18.273.838Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -6.134.106 -5.505.172Verilen Nakit Avans ve Borçlar-18.700.000Alınan Faiz147.594 44.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI185.645.434 -10.231.443Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri259.131.418Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 51.300.000 49.400.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -116.499.995 -55.000.005Ödenen Faiz-8.250.789 -4.809.907Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 -35.200 178.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.033.840 1.430.490NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)90.033.840 1.430.490DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.226.201 1.889.793DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 92.260.041 3.320.283Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 92.302.141 2.233.101Ticari Alacaklar1.821.232 542.977İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.821.232 542.977Diğer Alacaklar62.399.006 238.601İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 62.188.960 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar210.046 238.601Stoklar7 98.154.740 101.429.318Peşin Ödenmiş Giderler8 153.000 90.765Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 7.391 7.569Diğer Dönen Varlıklar2.655.074 3.494.024ARA TOPLAM257.492.584 108.036.355TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR257.492.584 108.036.355DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar9.373.553 0Ticari Alacaklar268.128.595 228.399.209İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar268.128.595 228.399.209Diğer Alacaklar529 529İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 163.807.805 171.705.864Maddi Duran Varlıklar11 6.323.417 2.951Peşin Ödenmiş Giderler8 18.700.000 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR466.333.899 400.108.553TOPLAM VARLIKLAR723.826.483 508.144.908KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 6.400.000 71.599.995Ticari Borçlar6,20 12.053.572 17.175.078İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 5.800.022 7.836.296İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 6.253.550 9.338.782Diğer Borçlar8.279.540 20.955.340İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 8.059.086 20.877.730İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar220.454 77.610Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 5.363.286 7.372.781Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 2.431.661 1.671.353Kısa Vadeli Karşılıklar132.015 118.224Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar132.015 118.224Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 3.802 3.903ARA TOPLAM34.663.876 118.896.674TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.663.876 118.896.674UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar324.850 198.020Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar324.850 198.020TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER324.850 198.020TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.988.726 119.094.694ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar688.837.757 389.050.214Ödenmiş Sermaye13 253.000.000 253.000.000Sermaye Avansı259.131.418Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)147.389 100.648Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)147.389 100.648Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)147.389 100.648Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.963.926 9.963.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları125.985.640 58.512.190Net Dönem Karı veya Zararı40.609.384 67.473.450TOPLAM ÖZKAYNAKLAR688.837.757 389.050.214TOPLAM KAYNAKLAR723.826.483 508.144.908Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 30.277.989 59.807.601 2.761.032 8.239.593Satışların Maliyeti14 -18.315.227 -44.064.514 -1.391.028 -7.175.865TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)11.962.762 15.743.087 1.370.004 1.063.728BRÜT KAR (ZARAR)11.962.762 15.743.087 1.370.004 1.063.728Genel Yönetim Giderleri15 -7.724.834 -3.666.285 -5.540.853 -1.892.777Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 63.334.330 48.238.144 18.754.892 39.451.950Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -18.130.443 -3.420.535 -7.154.734 -1.255.179ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.441.815 56.894.411 7.429.309 37.367.722Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 148.594 0 5.887FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)49.441.815 57.043.005 7.429.309 37.373.609Finansman Gelirleri17 1.010.793 766.648 796.858 648.778Finansman Giderleri17 -9.330.727 -5.190.785 -5.105.197 -2.831.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)41.121.881 52.618.868 3.120.970 35.190.957Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-512.497 -1.430.203 -512.497 -1.430.203Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -512.497 -1.430.203 -512.497 -1.430.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.609.384 51.188.665 2.608.473 33.760.754DÖNEM KARI (ZARARI)40.609.384 51.188.665 2.608.473 33.760.754Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.609.384 51.188.665 2.608.473 33.760.754Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar46.741 96.180 -12.117 24.322Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)46.741 96.180 -12.117 24.322TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.656.125 51.284.845 2.596.356 33.785.076Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.656.125 51.284.845 2.596.356 33.785.076http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950113BIST