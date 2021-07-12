***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
12.07.2021 02:07
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 0 321.505.713
Transferler
3.963.926 -5.060.302 1.096.376 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
96.180 0 0 51.188.665 51.284.845 51.284.845
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 125.777 9.963.926 238.412.190 51.188.665 372.790.558 372.790.558
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 0 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214
Transferler
67.473.450 -67.473.450 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
46.741 40.609.384 40.656.125 40.656.125
Sermaye Avansı
259.131.418 259.131.418 259.131.418
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 259.131.418 147.389 9.963.926 125.985.640 40.609.384 688.837.757 688.837.757
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-88.929.302 -1.151.516
Dönem Karı (Zararı)
40.609.384 51.188.665
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.609.384 51.188.665
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.748.170 -3.740.497
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 819.867 485.994
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.827.598 -2.764.480
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.827.598 -2.764.480
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
304.489 91.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
187.362 59.305
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
117.127 32.099
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.103.195 4.712.788
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -147.594 -44.783
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 8.250.789 4.757.571
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-67.966 -7.696.406
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
512.497 1.430.203
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.592.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.592.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-126.790.516 -48.599.684
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.124.768 14.024.113
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.028.988 -746.701
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6.102.176 28.552.760
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.121.506 -62.796.765
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.617.430 -27.633.091
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-88.929.302 -1.151.516
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.682.292 12.813.449
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.431.030
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.431.030
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.435.250 18.273.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -6.134.106 -5.505.172
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-18.700.000
Alınan Faiz
147.594 44.783
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
185.645.434 -10.231.443
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
259.131.418
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 51.300.000 49.400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -116.499.995 -55.000.005
Ödenen Faiz
-8.250.789 -4.809.907
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -35.200 178.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.033.840 1.430.490
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
90.033.840 1.430.490
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.226.201 1.889.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 92.260.041 3.320.283
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 92.302.141 2.233.101
Ticari Alacaklar
1.821.232 542.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.821.232 542.977
Diğer Alacaklar
62.399.006 238.601
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 62.188.960 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
210.046 238.601
Stoklar
7 98.154.740 101.429.318
Peşin Ödenmiş Giderler
8 153.000 90.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 7.391 7.569
Diğer Dönen Varlıklar
2.655.074 3.494.024
ARA TOPLAM
257.492.584 108.036.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
257.492.584 108.036.355
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
9.373.553 0
Ticari Alacaklar
268.128.595 228.399.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
268.128.595 228.399.209
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 163.807.805 171.705.864
Maddi Duran Varlıklar
11 6.323.417 2.951
Peşin Ödenmiş Giderler
8 18.700.000 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
466.333.899 400.108.553
TOPLAM VARLIKLAR
723.826.483 508.144.908
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 6.400.000 71.599.995
Ticari Borçlar
6,20 12.053.572 17.175.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 5.800.022 7.836.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.253.550 9.338.782
Diğer Borçlar
8.279.540 20.955.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 8.059.086 20.877.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
220.454 77.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 5.363.286 7.372.781
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.431.661 1.671.353
Kısa Vadeli Karşılıklar
132.015 118.224
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
132.015 118.224
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 3.802 3.903
ARA TOPLAM
34.663.876 118.896.674
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.663.876 118.896.674
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
324.850 198.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
324.850 198.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
324.850 198.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.988.726 119.094.694
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
688.837.757 389.050.214
Ödenmiş Sermaye
13 253.000.000 253.000.000
Sermaye Avansı
259.131.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
147.389 100.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.389 100.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
147.389 100.648
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.963.926 9.963.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
125.985.640 58.512.190
Net Dönem Karı veya Zararı
40.609.384 67.473.450
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
688.837.757 389.050.214
TOPLAM KAYNAKLAR
723.826.483 508.144.908
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 30.277.989 59.807.601 2.761.032 8.239.593
Satışların Maliyeti
14 -18.315.227 -44.064.514 -1.391.028 -7.175.865
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
11.962.762 15.743.087 1.370.004 1.063.728
BRÜT KAR (ZARAR)
11.962.762 15.743.087 1.370.004 1.063.728
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.724.834 -3.666.285 -5.540.853 -1.892.777
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 63.334.330 48.238.144 18.754.892 39.451.950
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -18.130.443 -3.420.535 -7.154.734 -1.255.179
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
49.441.815 56.894.411 7.429.309 37.367.722
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 148.594 0 5.887
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
49.441.815 57.043.005 7.429.309 37.373.609
Finansman Gelirleri
17 1.010.793 766.648 796.858 648.778
Finansman Giderleri
17 -9.330.727 -5.190.785 -5.105.197 -2.831.430
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
41.121.881 52.618.868 3.120.970 35.190.957
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-512.497 -1.430.203 -512.497 -1.430.203
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -512.497 -1.430.203 -512.497 -1.430.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.609.384 51.188.665 2.608.473 33.760.754
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.609.384 51.188.665 2.608.473 33.760.754
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.609.384 51.188.665 2.608.473 33.760.754
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
46.741 96.180 -12.117 24.322
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.741 96.180 -12.117 24.322
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.656.125 51.284.845 2.596.356 33.785.076
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.656.125 51.284.845 2.596.356 33.785.076
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950113
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