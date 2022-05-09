***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:24
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214
Transferler
67.473.450 -67.473.450
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.858 38.000.911 38.059.769 38.059.769
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 159.506 9.963.926 125.985.640 38.000.911 427.109.983 427.109.983
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
669.833.747 4.722 132.870 9.963.926 125.985.640 305.965.581 1.111.886.486 1.111.886.486
Transferler
305.965.581 -305.965.581
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
79.924 64.926.756 65.006.680 65.006.680
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 4.722 212.794 9.963.926 431.951.221 64.926.756 1.176.893.166 1.176.893.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.991.104 -19.879.940
Dönem Karı (Zararı)
64.926.756 38.000.911
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
64.926.756 38.000.911
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-54.948.412 -45.921.685
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 -589.022 265.235
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-17.094.566 -11.516.617
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 88.315 99.011
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.022.974
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-17.182.881 -9.592.654
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
321.436 156.146
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
321.436 156.146
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.268.490 4.045.062
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -266.137 -13.990
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 2.534.627 4.059.052
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-39.833.327 -38.871.511
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -21.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.987.240 -11.959.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.858.074 5.908.156
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.920.453 -8.579.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.174.625 4.047.975
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
273.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.613 -3.724.485
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.071.298 -9.611.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.991.104 -19.879.940
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.911.930 18.333.451
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-109.293 -13.410
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 34.072.881 24.435.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -35.963.738 -6.102.379
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-16.177.917
Alınan Faiz
266.137 13.990
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
169.876.649 -55.897
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 16.500.000 44.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -16.030.000 -40.899.995
Ödenen Faiz
-2.534.627 -4.059.052
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 171.941.276 3.150
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.955.823 -1.602.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
159.955.823 -1.602.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.797.835 2.294.167
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 218.753.658 691.781
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 218.753.658 230.739.111
Ticari Alacaklar
3.388.853 2.912.186
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.388.853 2.912.186
Diğer Alacaklar
649.109 314.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
649.109 314.616
Stoklar
7 90.738.495 89.563.870
Peşin Ödenmiş Giderler
8 39.697.988 120.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 44.388 317.837
Diğer Dönen Varlıklar
822.141 140.000
ARA TOPLAM
354.094.632 324.107.620
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
354.094.632 324.107.620
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
24 241.349.433 241.349.433
Ticari Alacaklar
432.057.859 404.715.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 432.057.859 404.715.554
Diğer Alacaklar
9.630.445 5.726.626
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.629.916 5.726.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 198.791.364 178.487.471
Maddi Duran Varlıklar
11 8.543.061 9.074.901
Peşin Ödenmiş Giderler
18.700.000 42.100.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
909.072.162 881.454.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.263.166.794 1.205.561.676
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 45.070.000 44.600.000
Ticari Borçlar
13.861.951 13.814.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.861.951 13.814.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
382.732 215.847
Diğer Borçlar
18.321.800 26.274.210
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 17.974.916 25.961.917
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
346.884 312.293
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 4.403.449 4.603.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 3.748.203 3.547.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 26.199 235.481
ARA TOPLAM
85.814.334 93.290.523
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.814.334 93.290.523
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
459.294 384.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
459.294 384.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.294 384.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
86.273.628 93.675.190
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.176.893.166 1.111.886.486
Ödenmiş Sermaye
13 669.833.747 669.833.747
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.722 4.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
212.794 132.8 Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 34.229.058 27.516.957
Satışların Maliyeti
14 -16.020.944 -16.924.199
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18.208.114 10.592.758
BRÜT KAR (ZARAR)
18.208.114 10.592.758
Genel Yönetim Giderleri
15 -6.720.729 -2.183.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 86.297.959 44.579.438
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -30.246.332 -10.975.709
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
67.539.012 42.012.506
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
67.539.012 42.012.506
Finansman Gelirleri
17 266.137 213.935
Finansman Giderleri
17 -2.899.816 -4.225.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
64.905.333 38.000.911
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.423
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
64.926.756 38.000.911
DÖNEM KARI (ZARARI)
64.926.756 38.000.911
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
64.926.756 38.000.911
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
79.924 58.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
79.924 58.858
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
79.924 58.858
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
79.924 65.006.680 38.059.769
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027952
BIST