***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.473.450 389.050.214 389.050.214Transferler67.473.450 -67.473.450Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)58.858 38.000.911 38.059.769 38.059.769Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 159.506 9.963.926 125.985.640 38.000.911 427.109.983 427.109.983Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler669.833.747 4.722 132.870 9.963.926 125.985.640 305.965.581 1.111.886.486 1.111.886.486Transferler305.965.581 -305.965.581Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)79.924 64.926.756 65.006.680 65.006.680Dönem Sonu Bakiyeler669.833.747 4.722 212.794 9.963.926 431.951.221 64.926.756 1.176.893.166 1.176.893.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.991.104 -19.879.940Dönem Karı (Zararı)64.926.756 38.000.911Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)64.926.756 38.000.911Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-54.948.412 -45.921.685Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 -589.022 265.235Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-17.094.566 -11.516.617Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 88.315 99.011Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -2.022.974Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-17.182.881 -9.592.654Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler321.436 156.146Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler321.436 156.146Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.268.490 4.045.062Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -266.137 -13.990Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 2.534.627 4.059.052Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-39.833.327 -38.871.511Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler18 -21.423İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.987.240 -11.959.166Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.858.074 5.908.156Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.920.453 -8.579.410Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.174.625 4.047.975Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)273.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler47.613 -3.724.485Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.071.298 -9.611.402Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.991.104 -19.879.940YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.911.930 18.333.451Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-109.293 -13.410Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 34.072.881 24.435.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -35.963.738 -6.102.379Verilen Nakit Avans ve Borçlar-16.177.917Alınan Faiz266.137 13.990FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI169.876.649 -55.897Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 16.500.000 44.900.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -16.030.000 -40.899.995Ödenen Faiz-2.534.627 -4.059.052Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4 171.941.276 3.150YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.955.823 -1.602.386NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)159.955.823 -1.602.386DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 58.797.835 2.294.167DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 218.753.658 691.781Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 218.753.658 230.739.111Ticari Alacaklar3.388.853 2.912.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 3.388.853 2.912.186Diğer Alacaklar649.109 314.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar649.109 314.616Stoklar7 90.738.495 89.563.870Peşin Ödenmiş Giderler8 39.697.988 120.000Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 44.388 317.837Diğer Dönen Varlıklar822.141 140.000ARA TOPLAM354.094.632 324.107.620TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR354.094.632 324.107.620DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar24 241.349.433 241.349.433Ticari Alacaklar432.057.859 404.715.554İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 432.057.859 404.715.554Diğer Alacaklar9.630.445 5.726.626İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9.629.916 5.726.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 198.791.364 178.487.471Maddi Duran Varlıklar11 8.543.061 9.074.901Peşin Ödenmiş Giderler18.700.000 42.100.071TOPLAM DURAN VARLIKLAR909.072.162 881.454.056TOPLAM VARLIKLAR1.263.166.794 1.205.561.676KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 45.070.000 44.600.000Ticari Borçlar13.861.951 13.814.338İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 13.861.951 13.814.338Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar382.732 215.847Diğer Borçlar18.321.800 26.274.210İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 17.974.916 25.961.917İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar346.884 312.293Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 4.403.449 4.603.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 3.748.203 3.547.198Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 26.199 235.481ARA TOPLAM85.814.334 93.290.523TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.814.334 93.290.523UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar459.294 384.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar459.294 384.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER459.294 384.667TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER86.273.628 93.675.190ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.176.893.166 1.111.886.486Ödenmiş Sermaye13 669.833.747 669.833.747Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.722 4.722Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)212.794 132.8 Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 34.229.058 27.516.957Satışların Maliyeti14 -16.020.944 -16.924.199TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.208.114 10.592.758BRÜT KAR (ZARAR)18.208.114 10.592.758Genel Yönetim Giderleri15 -6.720.729 -2.183.981Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 86.297.959 44.579.438Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -30.246.332 -10.975.709ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)67.539.012 42.012.506FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)67.539.012 42.012.506Finansman Gelirleri17 266.137 213.935Finansman Giderleri17 -2.899.816 -4.225.530SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)64.905.333 38.000.911Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri21.423Dönem Vergi (Gideri) Geliri21.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)64.926.756 38.000.911DÖNEM KARI (ZARARI)64.926.756 38.000.911Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları64.926.756 38.000.911Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar79.924 58.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar79.924 58.858Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar79.924 58.858Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.924 65.006.680 38.059.769http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027952BIST