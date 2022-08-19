***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749Diğer Düzeltmeler-1.228.778 -1.073.024 -2.940.707 -284.493 -3.225.200Düzeltmelerden Sonraki Tutar253.000.000 -1.228.778 100.648 -638.905 9.963.926 58.512.190 66.355.961 386.065.042 -284.493 385.780.549Transferler66.355.961 -66.355.961 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)46.741 438.963 40.174.824 40.660.528 -6.625 40.653.903Dönem Sonu Bakiyeler253.000.000 -1.228.778 147.389 -199.942 9.963.926 124.868.151 40.174.824 426.725.570 -291.118 426.434.452Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler669.833.747 4.722 -73.865.716 132.870 31.596.189 9.963.926 124.868.151 302.942.638 1.065.476.527 -460.311 1.065.016.216Transferler19.328.108 283.614.530 -302.942.638Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-37.259 22.393.047 107.489.151 129.844.939 -315.931 129.529.008Dönem Sonu Bakiyeler669.833.747 4.722 -73.865.716 95.611 53.989.236 29.292.034 408.482.681 107.489.151 1.195.321.466 -776.242 1.194.545.224Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-18.804.350 -16.980.620Dönem Karı (Zararı)107.173.220 40.168.199Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)107.173.220 40.168.199Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-27.448.926 -44.616.831Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 1.322.949 862.285Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -2.827.598Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 0 -2.827.598Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler319.462 304.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler361.184 187.362Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-41.722 117.127Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.987.864 8.099.401Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler17 -295.503 -151.388Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler17 8.283.367 8.250.789Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-23.268.651 929.125Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler114.235 512.497Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-13.924.785 -52.497.030Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-13.924.785 -52.497.030İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-98.528.644 -12.531.988Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-90.477.095 -41.124.768Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-889.322 -757.062Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.237.458 6.102.177Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.297.070 -62.060.932Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-6.102.615 85.308.597İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili DüzeltmelerFaaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-18.804.350 -16.980.620YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.079.911 -73.305.357Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-911.155 -6.431.030Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri81.376.800 24.435.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -60.585.831 -14.617.995Verilen Nakit Avans ve BorçlarTLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 203.758.368 254.026.452Ticari Alacaklar83.253.056 2.912.186İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 83.253.056 2.912.186Diğer Alacaklar674.116 314.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar674.116 314.616Stoklar7 88.326.412 89.563.870Peşin Ödenmiş Giderler8 39.048.089 501.791Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar18 45.293 317.837Diğer Dönen Varlıklar9 994.206 191.839ARA TOPLAM416.099.540 347.828.591TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR416.099.540 347.828.591DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar454.658.862 404.715.554İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 454.658.862 404.715.554Diğer Alacaklar529 529İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar529 529Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 322.648.592 310.409.179Maddi Duran Varlıklar11 12.633.177 12.338.652Peşin Ödenmiş Giderler8 159.568.494 148.859.564TOPLAM DURAN VARLIKLAR949.509.654 876.323.478TOPLAM VARLIKLAR1.365.609.194 1.224.152.069KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 145.773.248 125.958.124Ticari Borçlar6,20 11.841.252 14.138.322İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 0 149.280İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 11.841.252 13.989.042Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar467.641 363.029Diğer Borçlar3.383.864 9.543.962İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 3.010.823 9.231.669İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar373.041 312.293Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler8 4.403.449 4.603.449Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü18 4.085.100 3.547.198Kısa Vadeli Karşılıklar255.498 188.168Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar255.498 188.168Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler9 175.420 408.934ARA TOPLAM170.385.472 158.751.186TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.385.472 158.751.186UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar678.498 384.667Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar678.498 384.667TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER678.498 384.667TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER171.063.970 159.135.853ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.195.321.466 1.065.476.527Ödenmiş Sermaye13 669.833.747 669.833.747Paylara İlişkin Primler (İskontolar)4.722 4.722Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-73.865.716 -73.865.716Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)95.611 132.870Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.611 132.870Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)95.611 132.870Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)53.989.236 31.596.189Yabancı Para Çevrim Farkları53.989.236 31.596.189Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.292.034 9.963.926Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları408.482.681 124.868.151Net Dönem Karı veya Zararı107.489.151 302.942.638Kontrol Gücü Olmayan Paylar-776.242 -460.311TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.194.545.224 1.065.016.216TOPLAM KAYNAKLAR1.365.609.194 1.224.152.069Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 118.880.660 30.321.228 84.651.602 2.795.061Satışların Maliyeti14 -70.924.748 -18.315.227 -54.903.804 -1.391.028TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.955.912 12.006.001 29.747.798 1.404.033Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)47.955.912 12.006.001 29.747.798 1.404.033Genel Yönetim Giderleri15 -22.957.527 -8.191.651 -11.815.617 -5.893.483Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 146.533.428 63.334.330 65.093.355 18.754.892Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -54.852.762 -18.130.443 -39.173.887 -7.154.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)116.679.051 49.018.237 43.851.649 7.110.708FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)116.679.051 49.018.237 43.851.649 7.110.708Finansman Gelirleri17 295.503 1.014.587 29.366 800.652Finansman Giderleri17 -9.687.099 -9.352.128 -5.965.672 -5.124.714SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)107.287.455 40.680.696 37.915.343 2.786.646Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-114.235 -512.497 -135.658 -512.497Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -114.235 -512.497 -135.658 -512.497SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)107.173.220 40.168.199 37.779.685 2.274.149DÖNEM KARI (ZARARI)107.173.220 40.168.199 37.779.685 2.274.149Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları107.173.220 40.168.199 37.779.685 2.274.149Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-37.259 46.741 -117.183 -12.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-37.259 46.741 -117.183 -12.117Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar22.393.047 438.963 16.005.804 1.144.060Yabancı Para Çevrim Farkları22.393.047 438.963 16.005.804 1.144.060Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)22.393.047 438.963 16.005.804 1.144.060Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.355.788 485.704 15.888.621 1.131.943TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.529.008 40.653.903 53.668.306 3.406.092Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-315.931 -6.625 -219.194 -375Ana Ortaklık Payları129.844.939 40.660.528 53.887.500 3.406.467http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056986BIST