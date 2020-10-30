***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi30.09.2020Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar30.09.2020Değişikliğin NedeniDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarFinansal tablo açıklamasında sehven ek olarak faaliyet raporu yayınlanmış olup Finansal rapor eklenerek tekrar yayınlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885208BIST