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***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.05.2020 19:15
GÜNCEL HABERLER



***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 27.05.2020
Genel Kurul Tarihi 26.06.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Cumhuriyet mah. Silahşör cad. Yeniyol1 sk. No:8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Bilgilendirme Dokümanı .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname_Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847048


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RODRG 2,64 929.704 % 10,00  
TAVHL 20,58 353.388.060 % 9,99  
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Altın Gr. 372 372 3,13  
Cumhuriyet 2.412 2.443 12,30  
Tam 2.483 2.506 12,70  
Yarım 1.212 1.225 6,10  
Çeyrek 606 613 3,70  
Gümüş.Ons 17,25 17,29 0,14  
Gümüş Gr. 3,76 3,76 0,07  
B. Petrol 35,14 35,14 -1,03  
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