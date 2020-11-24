***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.11.2020 17:46
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2020 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi
3 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 11:00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti - Şişli - İstanbul adresinde yapılacaktır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889797
BIST
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|EGEEN
|1.712,70
|309.334.671
|% 10,00
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|BRYAT
|234,30
|84.699.101
|% 10,00
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|BFREN
|1.340,90
|133.731.451
|% 10,00
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|ALCAR
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|279.694.221
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|MARKA
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|19.702.615
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|21,34
|308.612
|% -9,96
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|SAFKR
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|324.577.943
|% -9,93
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|TDGYO
|10,78
|7.262.192
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|BURVA
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|12.668.452
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|GARAN
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|5.167.624.977
|% -0,22
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|EKGYO
|2,12
|3.494.079.824
|% 1,92
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|YKBNK
|2,97
|2.516.475.676
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|THYAO
|11,83
|2.031.144.138
|% 0,77
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|GUBRF
|45,72
|1.820.988.023
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|EKGYO
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|1.111.606.084
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|SKBNK
|1,51
|652.118.465
|% 2,03
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|18:05
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|Dolar
|8,0198
|8,0292
|% 1,80
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|Euro
|9,5204
|9,5321
|% 2,08
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|Sterlin
|10,6750
|10,7286
|% 1,93
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|Frank
|8,7624
|8,8152
|% 1,81
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|Riyal
|2,1337
|2,1444
|% 1,76
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-30,91
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|Altın Gr.
|465
|465
|-0,21
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|Cumhuriyet
|3.078
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|-46,55
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|Çeyrek
|742
|759
|-23,27
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|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
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|B. Petrol
|47,82
|47,82
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