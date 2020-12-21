***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 24.11.2020Genel Kurul Tarihi 18.12.2020Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B BomontiGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi3 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18.12.2020 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanının 1.850.000.000 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci Maddesi tadil metni onaylanmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.12.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 Hazirun Cetveli-18122020.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 11:00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti - Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel kurul kararı 21.12.2020 tarihli 10228 sayılı gazetede tescil ve ilan edilmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894137BIST