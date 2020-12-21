***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.12.2020 19:15
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 24.11.2020
Genel Kurul Tarihi 18.12.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Bomonti Business Center, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Kayıtlı sermaye tavanı tutarının yeniden belirlenmesine ilişkin esas sözleşme değişikliğinin görüşülmesi
3 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18.12.2020 tarihinde gerçekleşen 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirketin Kayıtlı Sermaye tavanının 1.850.000.000 TL'ye çıkarılması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci Maddesi tadil metni onaylanmıştır.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 21.12.2020
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli-18122020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 18 Aralık 2020 Cuma günü saat 11:00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1-B Bomonti - Şişli - İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel kurul kararı 21.12.2020 tarihli 10228 sayılı gazetede tescil ve ilan edilmiştir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894137
BIST