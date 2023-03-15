***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 15.03.2023Genel Kurul Tarihi 12.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi8 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124964BIST