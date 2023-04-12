***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 15.03.2023Genel Kurul Tarihi 12.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi4 - 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi8 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi13 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edilmiş,- 2022 yılına ilişkin finansal tabloları kabul edilmiş,- Yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş,- Yatırım ihtiyaçları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş,- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenmiş,- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir,- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilmiş, 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 2022 yıl sonu mali tablolarında oluşan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmiştir,- Şirketimizin 30/06/2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş,- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no'lu ilkesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun_PEKGY_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 PEKGY 2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılmıştır.Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136836BIST