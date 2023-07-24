Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.07.2023 21:35
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 30.05.2023
Genel Kurul Tarihi 23.06.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.06.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
3 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GK Bilgilendirme Dokümanı..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23.06.2023 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 Yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine Sn. Hasan Peker, Sn. Fatih Peker, Sn. Alper Saha, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Sn. Mehmet Serkan Karabacak ve Sn. Özgür Ulupınar seçilmiştir.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 04.07.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılmıştır.
Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte yer almaktadır.
Genel Kurul 04.07.2023 tarihinde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174759


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:056.695
Değişim :  0,11% |  7,36
Açılış :  6.730  
Önceki Kapanış :  6.688  
En Düşük
6.626 En Yüksek
6.808
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ASTOR 106,70 1.964.216.372 % 10,00  
CWENE 278,30 864.104.884 % 10,00  
KONTR 223,30 2.827.157.367 % 10,00  
YYLGD 36,30 660.574.355 % 10,00  
ZEDUR 55,00 18.198.360 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9387 26,9476 % -0,08  
Euro 29,8119 29,8551 % -0,35  
Sterlin 34,4569 34,6297 % -0,30  
Frank 30,9127 31,0989 % -0,36  
Riyal 7,1648 7,2008 % -0,04  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.955 1.955 -6,97  
Altın Gr. 1.694 1.695 -6,63  
Cumhuriyet 11.354 11.526 -54,00  
Tam 11.032 11.163 -146,00  
Yarım 5.516 5.607 -73,00  
Çeyrek 2.758 2.803 -37,00  
Gümüş.Ons 24,34 24,36 -0,27  
Gümüş Gr. 21,10 21,12 -0,24  
B. Petrol 82,56 82,56 1,68  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru