***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahvil İhracı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 19.09.2023Ek AçıklamalarSermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde #1.500.000.000,00TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş. 'ye başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilsine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 İhraç Belgesi (Taslak).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196292BIST