***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
19.09.2023 19:36
***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahvil İhracı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 15.09.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 19.09.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde #1.500.000.000,00TL'ye kadar borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş. 'ye başvuru yapılmıştır. Kamuoyunun bilgilsine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi (Taslak).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196292
BIST